Gündem Kemerköy Termik Santraline tekrar elektrik sağlamasına yönelik çalışmalar devam ediyor
MUĞLA

Kemerköy Termik Santrali'ne tekrar elektrik sağlamasına yönelik çalışmalar devam ediyor

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji) tarafından, Kemerköy Termik Santrali'ne tekrar enerji vermesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber Merkezi AA
Kemerköy Termik Santraline tekrar elektrik sağlamasına yönelik çalışmalar devam ediyor
YK Enerji’den yangın bölgesinde bulunan termik santralle ilgili açıklama.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, sürecin başından itibaren santral bölgesinde yangına bütün unsurlarla müdahale edildi ve üretim kademeli olarak durduruldu. Ancak ani bastıran rüzgarın etkisiyle güçlenen yangının santral yerleşkesinin içine girmesinin ardından santral güvenli bir biçimde tahliye edildi. Başarıyla sonuçlanan planlı ve kontrollü tahliye çalışmaları neticesinde 624 çalışanı olan santralde yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Santrallerde yangının etkileri nedeniyle çevreye zarar verebilecek herhangi bir unsur bulunmadığı gibi bir patlamanın da meydana gelmediği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yangının kontrol altına alınmasının ardından sabah saatlerinde ekiplerimiz santral sahasına girmiş ve ilk gözlemlerine göre yeni bir risk unsuru tespit edilmemiştir. Soğutma çalışmalarına itfaiye ekipleri tarafından devam edilmektedir. İlk belirlemelere göre kömür stok sahalarında yangının herhangi bir etkisinin olmadığı gözlemlenmiştir. Stok sahalarındaki kömürün yandığına ilişkin sosyal medyada yer alan bilgiler hiç bir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Santralin bölgeye tekrar enerji vermesine yönelik çalışmalar, soğutma çalışmaları ile eşzamanlı olarak devam etmektedir. En kısa sürede tüm ünitelerinin devreye alınması hedeflenmektedir."

Açıklamada, çeşitli mecralarda art niyetli yer alan yangının engellenmediği iddialarının tamamen asılsız ve dezenformasyon amaçlı olduğu, yangının söndürülmesi ve kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiği, bunların yanı sıra havadan yangına müdahale aracı temini dahil olmak üzere gerekli tüm aksiyonların alınarak ilgili prosedürlerin zamanında devreye sokulduğu vurgulandı.

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Hayalet şehre döndü: Yangından sonra Termik Santral bölgesi böyle görüntülendi
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Dün akşam saatlerinden itibaren gece yarısına kadar bir yandan yangının devam ettiği diğer yandan da tahliyelerin sürdüğü Kemerköy Termik Santrali bölgesine girişler yasaklandı. Jandarma tarafından geniş güvenlik önlemi alınan bölgede çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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Dün gece boşaltılan Termik Santral ve çevresindeki acı tablo gün ağarınca daha net ortaya çıktı. Alevlerin termik santrale sıçramasından sonra bölgeye çok sayıda itfaiye ve iş makinası sevk edilmişti.
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Söndürme çalışmalarında görev yapan ve daha hızlı hareket ve manevra kabiliyeti olan TOMA’lar da santral bölgesinde görev almıştı. Sabah gün aydınlandığında bölgede görev yapan TOMA’lardan birinin alevler arasında kalarak tamamen yandığı görüldü.
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TOMA’yı kullanan polislerin durumu hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, yangın sonucu yeşilden siyaha dönen bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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Muğla'da 8 gündür devam eden orman yangınlarında alevlerin Kemerköy Termik Santrale ulaşması ile korkulu anlar yaşandı. Dün gece boşaltılan bölge adeta hayalet şehre dönerken, olayın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı.


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