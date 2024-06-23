Kendini jandarma olarak tanıtan telefon dolandırıcısına 420 bin TL kaptırdı

Türkiye gündemine oturan Seçil Erzan vakasının bir benzeri olduğu iddia edilen olay Denizli'de yaşandı. Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını belirten üç kişi hakkında, yaklaşık 38 milyon avroluk dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Ponzi usulüyle ikinci bir Seçil Erzan vakasının 3 şüphelisi serbest bırakılırken kurulan sistem üzerinden 750-800 kişiden ortalama 20 ile 300 bin avro arasında değişen para toplandığı iddia edildi.

"Telefonum çaldı ve arayan kişi jandarmadan aradığını söyledi. 2 banka hesabımın operasyon düzenleyecekleri dolandırıcılar tarafından boşaltılacağını söyledi. Benden de hem bankadaki param, hem de altınları bozdurarak operasyonda kullanılmaz üzere verecekleri hesaba göndermemi söylediler. Paniğe kapıldım ve bankadaki parayı yolladım, sonra kızımı da kendileri telekonferans görüşme yöntemiyle görüştürerek ondan da altınları bozdurup verilen hesaba gönderilmesini sağladım. Yaklaşık 1 saat boyunca telefonu hiç kapatmadı ve kapatmamam gerektiğini söylediler. Bu sırada kızım şüphelenip, emniyete gidip durumu anlatmış. Zaten parayı gönderdikten sonra telefonu kapattılar. Emniyete gidince polisler dolandırılmış olduğumu söylediler, beni arayan numaraya da ulaşılamıyordu. Allah'tan tek isteğim paramızı geri almak ve dolandırıcıların adalet önünde cezalandırılmalarıdır. İnsanlar bunlara inanmasın. Ben dolandırıldım, başkaları dikkatli olsun ve dolandırılmasın. 30 yıllık birikimimiz bir saat içerisinde yok olup gitti."