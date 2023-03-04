Kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtıp "depremzedelere yardım" bahanesiyle insanları dolandırdı

Adıyaman'da deprem fırsatçısı dolandırıcı tutuklandı. (Arşiv)
Adıyaman'da "depremzedelere yardım" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte depremzedelere yönelik yardım toplayarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kendisini sağlık görevlisi olarak tanıttı
Sağlık görevlisi olmadığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.