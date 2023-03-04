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Kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtıp "depremzedelere yardım" bahanesiyle insanları dolandırdı

Adıyaman'da "depremzedelere yardım" bahanesiyle dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı. Deprem fırsatçısının dolandırıcılık yaparak 11 bin lira topladığı tespit edildi.

20:44 . 4/03/2023 Cumartesi
AA
Adıyaman'da deprem fırsatçısı dolandırıcı tutuklandı. (Arşiv)

Adıyaman'da deprem fırsatçısı dolandırıcı tutuklandı. (Arşiv)

Adıyaman'da "depremzedelere yardım" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte depremzedelere yönelik yardım toplayarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kendisini sağlık görevlisi olarak tanıttı

Ekipler,
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
nde, Trabzon'dan gelerek kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtan B.D'nin, 11 bin lira para topladığını tespit etti.

Sağlık görevlisi olmadığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



#dolandırıcılık
#operasyon
#deprem
#Adıyaman
#Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
1 saat önce
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Kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtıp "depremzedelere yardım" bahanesiyle insanları dolandırdı
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