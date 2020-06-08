Keneyi kendi çıkardı: Hastanede hayatını kaybetti

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Sivas'ta orman bölgesini tırtıllar istila etti: Günlük 10 kişi hastaneye gidiyor

Sivas'ın Zara ilçesinde ormanlık alanı istila eden tırtıllar, 6 köyü tehdit etmeye başladı. Diyarbakır'dan köye gelen orman işçisi Yakup Aksakal ise 80 hane olarak köye çadır kurduklarını belirterek, "Tırtıllardan dolayı çalışamaz hale geldik. Günlük 10 kişi hastaneye gidiyor. Bu yıl her tarafı tırtıl sarmış durumda. Ormanlarımızı mahvetmiş, bizler de çalışamaz durumda bekliyoruz" diye konuştu.