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SİVAS

Keneyi kendi çıkardı: Hastanede hayatını kaybetti

Sivas'ta, vücuduna yapışan keneyi çıkartan 2 çocuk babası Bilal Selvi (31), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Selvi'nin cenazesi, köyünde toprağa verilecek.

Haber Merkezi DHA
Selvi'nin cenazesi, köyünde toprağa verilecek.
Selvi'nin cenazesi, köyünde toprağa verilecek.

Sivas'a bağlı Kızılca köyünde hayvancılıkla uğraşan, evli ve 2 çocuk babası Bilal Selvi, vücuduna yapışan keneyi çıkarttı.

Selvi, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti

Bir süre sonra rahatsızlanan Selvi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 1 haftadır yoğun bakımda tedavi altında tutulan Selvi, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Hastanedeki tedavisi sırasında sosyal medya hesabından, "Allah'ım sen kimseye dert verip, derman aratma" yazdığı öğrenilen Selvi'nin cenazesi, köyünde toprağa verilecek.

Selvi'nin cenazesi, köyünde toprağa verilecek.
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