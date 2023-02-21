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Kentsel dönüşüm projesinin iptal edildiği Tozkoparan'da binalar yıkıldı yıkılacak

Tozkoparan'da riskli yapılanların belirlenmesi için başlatılan kentsel dönüşüm çalışmasına karşı çıkan muhalifler projeye engel olmak için örgütlenmişti. Mahkemenin kentsel dönüşüm projesini durdurmasının ardından bölgede hiçbir çalışma yapılamadı. Kentsel dönüşüme karşı çıkılan Tozkoparan'daki binaların yıkılmak üzere olduğu ortaya çıktı.

17:40 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
İstanbul Güngören Tozkoparan Mahallesi

İstanbul Güngören Tozkoparan Mahallesi

Deprem riski taşıyan yapıları ortadan kaldırmak için hazırlanan 'Dönüşüm Alanları Hakkında Kanun Tasarısı'na karşı çıkan muhalifler, “evinizin metrekaresi düşecek”, “güneş görmeyen cepheden ev verilecek”, “bunun adı rantsal dönüşüm” şeklinde iddialarla kentsel dönüşüm projesine engel olmaya çalışmıştı.

CHP'liler örgütlenerek karşı çıkmıştı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul Güngören Tozkoparan Mahallesi’nde devam kentsel dönüşüm çalışmalarını
“Bu kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm”
sözleriyle eleştirirken CHP Üsküdar Belediye Başkan aday adayı Onur Cingil de projeye karşı çıkanların avukatlığını üstlenmişti.

CHP'nin avukatı 'müjdemi isterim' diye duyurmuştu

Geçtiğimiz yıl Tozkoparan'da riskli alanların belirlenmesi için başlatılan proje mahkeme kararıyla durdu. CHP'nin avukatı Onur Cingil, söz konusu kararı 'müjdemi isterim' diyerek duyurdu.

Tozkoparan'daki binalar yıkılmak üzere

Mahkemenin kentsel dönüşüm projesini durdurmasının ardından bölgede hiçbir çalışma yapılamadı. Kentsel dönüşüme karşı çıkılan Tozkoparan'daki binaların yıkılmak üzere olduğu ortaya çıktı.





#deprem
#Tozkoparan
#Onur Cingil
#CHP
1 saat önce
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Kentsel dönüşüm projesinin iptal edildiği Tozkoparan'da binalar yıkıldı yıkılacak
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