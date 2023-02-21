Kentsel dönüşüm projesinin iptal edildiği Tozkoparan'da binalar yıkıldı yıkılacak

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İstanbul Güngören Tozkoparan Mahallesi
Deprem riski taşıyan yapıları ortadan kaldırmak için hazırlanan 'Dönüşüm Alanları Hakkında Kanun Tasarısı'na karşı çıkan muhalifler, “evinizin metrekaresi düşecek”, “güneş görmeyen cepheden ev verilecek”, “bunun adı rantsal dönüşüm” şeklinde iddialarla kentsel dönüşüm projesine engel olmaya çalışmıştı.
Geçtiğimiz yıl Tozkoparan'da riskli alanların belirlenmesi için başlatılan proje mahkeme kararıyla durdu. CHP'nin avukatı Onur Cingil, söz konusu kararı 'müjdemi isterim' diyerek duyurdu.
Mahkemenin kentsel dönüşüm projesini durdurmasının ardından bölgede hiçbir çalışma yapılamadı. Kentsel dönüşüme karşı çıkılan Tozkoparan'daki binaların yıkılmak üzere olduğu ortaya çıktı.