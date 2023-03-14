Kentsel dönüşüme büyük destek: 2 yıl geri ödemesiz 1 milyon TL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, “İstanbul’da yapısını dönüştürmek isteyen her bir vatandaşımıza, en az 1 milyon lira olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz 0,69 vadeyle para verilecek. Hiç kimseye ayrım yapılmaksızın.” dedi. İBB Meclisi mart ayı toplantısının birinci oturumunda konuşan Göksu, İstanbul’da bugün veya yarın ilgili bakanların açıklayacağı bir müjde olduğunu aktardı.

Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul’da yapısını dönüştürmek isteyen her bir vatandaşımıza, en az 1 milyon lira olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz 0,69 vadeyle para verilecek. Hiç kimseye ayrım yapılmaksızın. Eğer ada bazında dönüşüm yapmak isteyen bir şirket olursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, şirketin ilgili kriterleri yerine getirmesi kaydıyla şirkete de aynı şekilde inşaat yapım kredisi verilecek. Üçüncüsü ise kiracıların sorunlarını ortadan kaldırmak için devletin yap-işlet-devret modeliyle kiralama sisteminin de ayrıntılarını Sayın Bakanımız açıklayacak, bir usul getirilecek. Detayları da yarın ya da diğer gün Hazine ve Maliye Bakanımız (Nureddin Nebati) tarafından açıklanacak. İstanbul’a ve ülkemize hayırlı olsun.”