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Kentsel dönüşüme büyük destek: 2 yıl geri ödemesiz 1 milyon TL

İstanbul'da evini dönüştürmek isteyen vatandaşlar için dev bir kredi paketi geliyor. Müjdeyi İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu duyurdu: İstanbul'da yapısını dönüştürmek isteyen her bir vatandaşımıza, en az 1 milyon lira olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz 0,69 vadeyle para verilecek.

04:00 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, “İstanbul’da yapısını dönüştürmek isteyen her bir vatandaşımıza, en az 1 milyon lira olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz 0,69 vadeyle para verilecek. Hiç kimseye ayrım yapılmaksızın.” dedi. İBB Meclisi mart ayı toplantısının birinci oturumunda konuşan Göksu, İstanbul’da bugün veya yarın ilgili bakanların açıklayacağı bir müjde olduğunu aktardı.

DETAYLARI BAKAN NEBATİ AÇIKLAYACAK

Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul’da yapısını dönüştürmek isteyen her bir vatandaşımıza, en az 1 milyon lira olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz 0,69 vadeyle para verilecek. Hiç kimseye ayrım yapılmaksızın. Eğer ada bazında dönüşüm yapmak isteyen bir şirket olursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, şirketin ilgili kriterleri yerine getirmesi kaydıyla şirkete de aynı şekilde inşaat yapım kredisi verilecek. Üçüncüsü ise kiracıların sorunlarını ortadan kaldırmak için devletin yap-işlet-devret modeliyle kiralama sisteminin de ayrıntılarını Sayın Bakanımız açıklayacak, bir usul getirilecek. Detayları da yarın ya da diğer gün Hazine ve Maliye Bakanımız (Nureddin Nebati) tarafından açıklanacak. İstanbul’a ve ülkemize hayırlı olsun.”



#İstanbul
#Kentsel dönüşüm
#Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
#Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu
1 saat önce
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Kentsel dönüşüme büyük destek: 2 yıl geri ödemesiz 1 milyon TL
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