Kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü DHKP-C üyesi tutuklandı

Yunan karasularında Çarşamba günü batan ve 500’den fazla göçmenin hayatını kaybettiği tahmin edilen faciada yeni detaylar çıktı. Teknedeki 300 kadar Pakistanlı bir kazada kurtulma imkanı olmayan alt güvertelerde yolculuğa zorlanmış. Erkeklerden uzak tutulma bahanesiyle ambara kilitlenen kadın ve çocukların tamamının öldüğü tahmin ediliyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, facia sebebiyle ülkede bir günlük ulusal yas ilan etti.