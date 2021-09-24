Gündem Keşke Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse diyen CHPli Erdoğdu Gönlümdeki aday Kılıçdaroğludur
POLİTİKA

“Keşke Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse” diyen CHP’li Erdoğdu: Gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu’dur

"Demirtaş’ın cumhurbaşkanı seçilmesi lazım. Keşke seçilse, yani inşallah" diyen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, geri adım attı. Erdoğdu, şimdi de "Mesele gönlümden geçen Cumhurbaşkanı adayının kim olduğu. Benim gönlümden geçen aday Genel Başkanımızdır" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
“Keşke Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse” diyen CHP’li Erdoğdu: Gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu’dur
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, katıldığı bir Youtube canlı yayınında terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde bulunan HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı seçilmesi gerektiğini ifade etti.

"DEMİRTAŞ SEÇİLSE İNŞALLAH YANİ"

Erdoğdu, “Demirtaş cumhurbaşkanı seçilse yani, inşallah... Keşke ülkemizde böyle renklilikler de olsaydı ama şu an siyasi haritada öyle bir şey olması mümkün değil” dedi.

CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu: Selahattin Demirtaş keşke cumhurbaşkanı seçilse
OYNAT 00:31
CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu: Selahattin Demirtaş keşke cumhurbaşkanı seçilse
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, katıldığı bir Youtube canlı yayınında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için, 'Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım. Yani inşallah... Keşke ülkemizde böyle renklilikler de olsaydı.' ifadelerini kullandı.

Erdoğdu'nun bu sözleri sosyal medyada kısa sürede büyük tepki çekti.

"GÖNLÜMDEKİ ADAY GENEL BAŞKANIMIZ"

Bu sözlerinin üzerinden çok geçmeden, CHP'li Erdoğdu tam aksi açıklamalarda bulundu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP'li vekil, "Mesele gönlümden geçen Cumhurbaşkanı adayının kim olduğu… Benim gönlümden geçen aday Genel Başkanımızdır…" ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ'I SAVUNDU: HAKSIZLIĞA UĞRADI

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmaya en uygun aday olduğunu söyleyen Erdoğdu, sözlerinin devamında Demirtaş'ı savundu. Demirtaş için "Kendisiyle ayrı siyasi hareketlerdeniz… Çok büyük bir haksızlığa ve adaletsizliğe uğradığını düşünüyorum… Benim gözümde zanlı veya sanık değil siyasi rehinedir…" dedi.

‘İttifak’ın gönlünde Demirtaş yatıyor
GÜNDEM
‘İttifak’ın gönlünde Demirtaş yatıyor
Abone Ol Google News
İzmirde 11ler belli oldu

İzmir'de 11'ler belli oldu

​Haftanın açılışında Beşiktaş, Altay'a konuk oluyor.
Siparişlerine yetişemiyor

Siparişlerine yetişemiyor

"'İstanbul'da bal olur mu' diye düşünüyorlar."
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancardan TEKNOFESTe ziyaret: Gelecek Nobeller buradan çıkabilir

Göbeklitepe'den sonra<br> Karahantepe heyecanı

Göbeklitepe'den sonra
Karahantepe heyecanı

Bölgede ilk kez anıtsal yapılarla karşılaşıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.