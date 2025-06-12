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Sanal oyunla kumar tuzağına operasyon: Fenomen maskesiyle gençleri kumara sürükleyen yayıncılara darbe

Sanal oyunla kumar tuzağına operasyon: Fenomen maskesiyle gençleri kumara sürükleyen yayıncılara darbe

12:2312/06/2025, четверг
DHA
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Fenomen maskesiyle ekranlara çıktılar, gençleri kumara sürüklediler. Oyun yayıncısı fenomenler radara takıldı.
Fenomen maskesiyle ekranlara çıktılar, gençleri kumara sürüklediler. Oyun yayıncısı fenomenler radara takıldı.

Yüksek takipçili yayıncılar “oyun” adı altında kasa açıp para topladı, gençleri hedef alan sanal kumar ağına darbe vuruldu. Sosyal medya yayınlarında 'Key Drop' adlı siteden dijital oyun adı altında sanal kasalar açtıkları ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettikleri iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. 19 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı yürütülen operasyonda 5 şüphelinin yurt dışında olduğu, 2 şüphelinin şehir dışında olduğu ve 1 şüphelinin ise firari durumda olduğu öğrenildi.

Bazı sosyal medya fenomenlerinin, dijital oyun adı altında sanal kasa açarak takipçilerini kumara teşvik ettiği ortaya çıktı. İstanbul merkezli soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı, 9 şüpheli ise aranıyor.


Sanal oyunla kumar tuzağına operasyon


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yüksek takipçili bazı fenomenlerin sosyal medya uygulamaları olan 'twitch, youtube, instagram ve tiktok' yayınları sırasında 'Key Drop' adlı siteden dijital oyun adı altında; yayıncıların diğer kullanıcılarla birlikte oyundan kazandıkları eşyaları paraya dönüştürmek adına sanal kasalar açtığı ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettiği iddia edildi.


19 şüpheliye bahis soruşturması


Soruşturma kapsamında 19 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 5 şüphelinin yurt dışında olduğu, 2 şüphelinin şehir dışında olduğu ve 1 şüphelinin ise firari durumda olduğu öğrenildi. Öte yandan 1 şüphelinin ise adliyeye geleceği öğrenildi.


KeyDrop nedir?


KeyDrop, kullanıcıların kasa açarak rastgele oyun içi eşyalar kazanabildiği bir çevrim içi platformdur. Site, oyunculara belirli bir ücret karşılığında sanal kasalar açma ve içinden çıkan eşyaları envanterlerine ekleme ya da takas etme imkânı sunuyor. Key-drop ve benzeri siteler özellikle çocuk ve gençleri kumara alıştırdığı gerekçesiyle eleştiriliyor.




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