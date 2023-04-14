KHK'dan ihraç edilmişti: ByLock kullandığı öne sürülen eski öğretmene gözaltı

FETÖ’nün güncel yapılanmasında görevliyken yakalanan mahrem imam itirafçı olup önemli bilgiler verdi. Buna göre örgüt, üyelerinin kimlik bilgileri, eğitim, iş ve aile durumlarıyla örgütten beklentilerinin yer aldığı bir CV bankası oluşturdu. CV’ler Yunanistan’da yaşayan ve depocu olarak bilinen ‘Ali Emre’ kod adlı örgüt üyesinde bulunuyor.