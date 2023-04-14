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KHK'dan ihraç edilmişti: ByLock kullandığı öne sürülen eski öğretmene gözaltı

Samsun’da FETÖ’PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda ByLock kullandığı öne sürülen eski okul öncesi öğretmeni C.Ş.Ü. (34) gözaltına alındı.

16:31 . 14/04/2023 Friday
DHA
Rize’de okul öncesi öğretmenliği yaparken KHK ile ihraç edilen C.Ş.Ü. gözaltına alındı.

Rize’de okul öncesi öğretmenliği yaparken KHK ile ihraç edilen C.Ş.Ü. gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, FETÖ’PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı ByLok kullandığı belirtilen C.Ş.Ü’nün Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenledi.

Rize’de okul öncesi öğretmenliği yaparken KHK ile ihraç edilen C.Ş.Ü., gözaltına alındı. C.Ş.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



#samsun
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#KHK
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