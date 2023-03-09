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İki ilde FETÖ Operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olan ve bölge yapılanması içerisinde ‘yönetici‘ pozisyonunda bulunan kişilerin de aralarında olduğu 11 şüpheli yakalandı.

09:30 . 9/03/2023 Perşembe
Diğer
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.


Çalışmalarda, terör örgütünün gizli haberleşme sistemi Bylock kullanıcısı olduğu, örgütün bölge yapılanması içerisinde yönetici pozisyonunda ve Bankasya'da hesaplarının bulunduğu, haklarında, örgüt içerisinde askeri okullara öğrenci hazırlayan ve soruları dağıttığı şeklinde beyanlar bulunan ve örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden ankesör ve büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 11 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 11 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında kamu kurumlarındaki mesleklerinden ihraç edilmiş kişilerin de olduğu, baskın yapılan adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.



#FETÖ
#emniyet
#terör
1 saat önce
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İki ilde FETÖ Operasyonu: 11 şüpheli yakalandı
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