Sahura kalan süre00:00:00
Ramazan sayfası
|
Reklam
Reklam
Gündem

Eski Danıştay üyesi gaybubette basıldı

İstanbul İstihbarat ve Organize Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan 25 FETÖ firarisi için çalışma başlattı. Gözaltına alınanlar arasında kamu görevlerinden ihraç edilmiş astsubay, komiser, polis ve öğretmenler de yer aldı.

Şahin Şen
04:00 . 23/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Seçimlere yönelik manipülasyona başlayan ve Türkiye’deki örgüt mensuplarına “yurt dışına çıkışları durdurun” talimatı veren FETÖ’nün firarileri yakalandı. İstanbul İstihbarat ve Organize Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan 25 FETÖ firarisi için çalışma başlattı. 3 ay süren çalışma sonucu, ByLock kullanıcısı olan ve haklarında itirafçı beyanları bulunan şüphelilerin gizlendikleri adresler belirlendi. Dün şafak vakti operasyonun düğmesine basıldı. Aranan 21 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında eski Danıştay üyesi Hannan Yılbaşı ile daha önce kamu görevlerinden ihraç edilmiş astsubay, komiser, polis ve öğretmenler de yer aldı. Gaygubet evlerinde yakalanan FETÖ’cülerden bazılarının örgütün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü öğrenilirken, şüphelilerin sorgusu sürüyor.


#yakalama
#FETÖ
#firari
#ByLock
#gözaltı
28 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.