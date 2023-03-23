Eski Danıştay üyesi gaybubette basıldı

Seçimlere yönelik manipülasyona başlayan ve Türkiye’deki örgüt mensuplarına “yurt dışına çıkışları durdurun” talimatı veren FETÖ’nün firarileri yakalandı. İstanbul İstihbarat ve Organize Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan 25 FETÖ firarisi için çalışma başlattı. 3 ay süren çalışma sonucu, ByLock kullanıcısı olan ve haklarında itirafçı beyanları bulunan şüphelilerin gizlendikleri adresler belirlendi. Dün şafak vakti operasyonun düğmesine basıldı. Aranan 21 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında eski Danıştay üyesi Hannan Yılbaşı ile daha önce kamu görevlerinden ihraç edilmiş astsubay, komiser, polis ve öğretmenler de yer aldı. Gaygubet evlerinde yakalanan FETÖ’cülerden bazılarının örgütün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü öğrenilirken, şüphelilerin sorgusu sürüyor.