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POLİTİKA

KHK'lıların tamamını görevine iade edeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu'na Hamza Dağ'dan sert tepki: Sonunda baklayı ağzından çıkarmış

Geçtiğimiz aylarda iktidara gelmeleri halinde aklanan KHK'lıları göreve iade edeceklerini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptığı açıklamada "KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz." dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan tepki geldi. Dağ, "Önceleri lafı geveleyip 'Aklanan 'KHK'lılar' diyorlardı. Sonunda baklayı ağzından çıkarmış, 'tamamı' demiş. Kendisini göreve getiren FETÖ'ye sadakatini ifa etmeye devam ediyor. Keşke ona buna değil, biraz da olsa vatanına ve milletine sadık olsaydın." paylaşımında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KHKlıların tamamını görevine iade edeceğini söyleyen Kılıçdaroğluna Hamza Dağdan sert tepki: Sonunda baklayı ağzından çıkarmış
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

Geçtiğimiz gün Samsun'a ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde KHK'lıların tamamını göreve iade edeceklerini açıkladı.

"TAMAMINI GÖREVLERİNE İADE EDECEĞİZ"

Daha önce yalnızca aklanan KHK'lıları göreve iade edeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, KHK ile görevinden ihraç edilen bir kişinin "Biz KHK'lılar hakkında somut bir şeyler duymak istiyoruz. Siz başa geldiğiniz zaman bize nasıl bir somut çözüm önerisi sunacaksınız?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Az önce televizyonların olduğu yerde de söyledim. KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek."

HAMZA DAĞ: SONUNDA BAKLAYI AĞZINDAN ÇIKARMIŞ

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"Önceleri lafı geveleyip "Aklanan 'KHK'lılar" diyorlardı. Sonunda baklayı ağzından çıkarmış, 'tamamı' demiş.

Kendisini göreve getiren FETÖ'ye sadakatini ifa etmeye devam ediyor.

Keşke ona buna değil, biraz da olsa vatanına ve milletine sadık olsaydın."

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