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Kılavuz yayımlandı: Üniversite adayları 23 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin sitesinden erişebilecek

ÖSYM Başkanlığı, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımladı. Kılavuz, ön bilgilendirme amacıyla 23 Temmuz'a kadar yayımda olacak.

18:26 - 16/07/2024 Salı
Güncelleme: 18:34 - 16/07/2024 Salı
AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu "http://osym.gov.tr" sitesinde yayımladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, bugünden itibaren 23 Temmuz'a kadar adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayımda olacak.

Adayların tercihlerini belirlemeden önce, tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

Öte yandan kılavuza göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.


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