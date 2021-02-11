Gündem Kılıçdaroğlu 10 metrelik bozayı heykeli yapacağını duyuran Bolu Belediye Başkanı Özcanı ziyaret edecek
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu 10 metrelik bozayı heykeli yapacağını duyuran Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı ziyaret edecek

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Bolu’ya gidiyor. Kılıçdaroğlu, görüşmeleri kapsamında şehre 'simge' olacak 10 metrelik bozayı heykeli yapacaklarını açıklayan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’la da bir araya gelecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Bolu’ya gidiyor.

Kılıçdaroğlu, partisinde kanaat önderi olarak belirlenen kişiler ile bazı STK ve meslek örgütü temsilcileriyle toplantı gerçekleştirecek.

Bolu Belediye Başkanı Özcan: Kente 10 metrelik bozayı heykeli yaptıracağız
GÜNDEM
Bolu Belediye Başkanı Özcan: Kente 10 metrelik bozayı heykeli yaptıracağız

CHP Genel Başkanı, ziyaretleri kapsamında geçtiğimiz günlerde şehre 10 metrelik bozayı heykeli yapacaklarını açıklayan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’la da bir araya gelecek.

Türkiye’nin uzay programını konuştuğu bir dönemde CHP’li Bolu Belediyesi’nin heykel açılışı yapacağını açıklaması sosyal medyada gündem olmuştu.

Tanju Özcan

Gelen tepkilere Özcan, "Berlin'in ve Moskova'nın simgesi ayı. Onlar ayıya sahip çıkıyor da biz kendi ayımıza neden sahip çıkmayacağız. Bunda garip olan, tuhaf olan ne? Ayıya niye sahip çıkmıyoruz? Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum" sözleriyle karşı çıkmıştı.

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