Kılıçdaroğlu 12. mağlubiyetinden sonra ilk kez 'İstifa edecek misiniz' sorusunu cevapladı

Kılıçdaroğlu istifa edecek misiniz sorusunu yanıtladı
14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde yüzde 44.88 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda ise yüzde 47.82 oy alarak rakibi Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybetmişti. Sonuçların ardından muhalif kesimde Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları yapıldı.
''Birlikte karar vereceğiz'
''Birlikte karar vereceğiz'
CHP'nin merakla beklenen MYK toplantısı öncesi HalkTV'den Fikret Bila, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na istifa sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu, bu soruya şöyle yanıt verdi:
"CHP çok köklü bir parti. CHP'de her düşünce rahatlıkla dillendirilir, tartışılır ve bu süreç sonunda partinin yetkili kuralları karar verir. Şimdi bu süreci yaşıyoruz. MYK'da, Parti Meclisi'nde incelemeler, değerlendirmeler, tartışmalar yapılacak ve hep birlikte karar vereceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız."
ifadelerini kullandı.
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1 saat önce