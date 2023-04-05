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Kılıçdaroğlu AB ülkeleri adına vaat verdi: Her vatandaş Avrupa'ya vizesiz gidecek

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında vaatlerini sıralarken Avrupa Birliği (AB) ülkeleri adına da vaat sunmaktan geri durmadı. Her vatandaşın Avrupa'ya vizesiz gideceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, sunucunun "(Vizeyi kaldırmak) Türkiye'nin yapabileceği bir şey değil" düzeltmesi üzerine , "Hayır efendim, bizim yapacağımız iş onlar" diyerek konuşmasına devam etti. Kılıçdaroğlu'nun bu vaadi akıllara Yedili Masa ortağı Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Avrupa bize aferin diyecek" sözlerini getirdi.

21:25 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP lideri ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Habertürk'te katıldığı bir televizyon programında seçim vaatlerini sıraladı. Kılıçdaroğlu konuşmasında, Avrupa ülkelerinin yapabileceği işleri de kendi listesine ekledi.

Kılıçdaroğlu, "Biz iktidara geleceğiz, Cumhurbaşkanlığını kazanacağız, bu ülkeyi en geç 1 yıl içinde rahat nefes alacağı ülke haline getireceğiz. Ülkede her vatandaş AB'ye vizesiz girecek. Hasar tespitlerini yaptık. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Vizeyi kaldıracağız. Gerekli düzenlemeleri yapacağız. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Sunucunun Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini sıralaması ardından "(Vizeyi kaldırmak) Türkiye'nin yapabileceği bir şey değil, dışarıdan planlanabilecek bir şey" düzeltmesi sonrası Kılıçdaroğlu, "Hayır efendim bizim yapacağımız şey Bizim yapacağımız şey onlar" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun bu vaatleri akıllara, Yedili Masa ortağı Deva Partisi Gene Başkanı Ali Babacan'ın "Avrupa bize aferin diyecek" sözlerini getirdi.








#Kemal Kılıçdaroğlu
#AB
#Vize
#CHP
#Ali Babacan
30 dakika önce
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