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Kılıçdaroğlu adaylığına itiraz eden İYİ Partili Paçacı'yı aradı: İstifanı ben istemedim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olası cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili "Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz" açıklamasında bulunmasının ardından partisinden istifa eden İYİ Partili Cihan Paçacı'yı aradı. Kılıçdaroğlu, Paçacı'ya istifasının kendisi tarafından istenmediğini söyledi.

11:41 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığına karşı çıkan İYİ Partili Cihan Paçacı'yı aradı.

Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığına karşı çıkan İYİ Partili Cihan Paçacı'yı aradı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili
"Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz"
açıklamasında bulunmuştu.

Paçacı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığına yönelik sözlerinin ardından partideki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etti.

İSTİFAYI AKŞENER'İN TALEP ETTİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Paçacı istifasının ardından
"Bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum"
ifadelerini kullanırken istifayı Meral Akşener'in talep ettiği ileri sürüldü.

KILIÇDAROĞLU'NDAN PAÇACI'YA TELEFON

Gelişmelerin ardından Kılıçdaroğlu'nun Paçacı'ya telefon ettiği öğrenildi. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Kılıçdaroğlu’nun Paçacı’yı aradığını açıkladı.

Ulaştığı kulis bilgisini canlı yayında açıklayan Fırat, Cihan Paçacı’nın bir süreliğine şehir dışında olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu, Cihan Paçacı’yı telefonla aradı. Halini, hatırını sordu. Mealen; canını sıkmaması gerektiğini, kafasına takmaması gerektiğini söyledi. İstifasının kendisi tarafından istenmediği mesajını verdi. Hatta istifasını liderler masasında öğrendiğini söyledi."


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Cihan Paçacı
#CHP
#İYİ Parti
1 saat önce
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Kılıçdaroğlu adaylığına itiraz eden İYİ Partili Paçacı'yı aradı: İstifanı ben istemedim
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