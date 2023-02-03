Kılıçdaroğlu adaylığına itiraz eden İYİ Partili Paçacı'yı aradı: İstifanı ben istemedim

İYİ Partili Cihan Paçacı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığına yönelik sözlerinin ardından Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etti. Paçacı yaptığı açıklamada "Bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum" ifadelerini kullandı.