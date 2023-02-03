Kılıçdaroğlu adaylığına itiraz eden İYİ Partili Paçacı'yı aradı: İstifanı ben istemedim

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Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığına karşı çıkan İYİ Partili Cihan Paçacı'yı aradı.
Paçacı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığına yönelik sözlerinin ardından partideki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etti.
Gelişmelerin ardından Kılıçdaroğlu'nun Paçacı'ya telefon ettiği öğrenildi. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Kılıçdaroğlu’nun Paçacı’yı aradığını açıkladı.
Ulaştığı kulis bilgisini canlı yayında açıklayan Fırat, Cihan Paçacı’nın bir süreliğine şehir dışında olduğunu belirtti ve şunları söyledi: