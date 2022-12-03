Kılıçdaroğlu adaylığını resmen ilan etti: Geliyorum ey dünya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması' organizasyonu sonunda yaptığı konuşmada cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen ilan etti. "Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya" diyen Kılıçdaroğlu, "Hayırlı uğurlu olsun diyorum, haydi arkadaşlar başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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