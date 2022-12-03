Gündem Kılıçdaroğlu adaylığını resmen ilan etti Geliyorum ey dünya
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu adaylığını resmen ilan etti: Geliyorum ey dünya

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması' organizasyonu sonunda yaptığı konuşmada cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen ilan etti. "Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya" diyen Kılıçdaroğlu, "Hayırlı uğurlu olsun diyorum, haydi arkadaşlar başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu adaylığını resmen ilan etti: Geliyorum ey dünya
​CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyük fiyaskolara sahne olan 'İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması' organizasyonunun kapanış konuşmasında 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylığını resmen ilan etti.

"SANA RAKİP OLMAK İÇİN GELİYORUM EY DÜNYA"

"Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya" diyen Kılıçdaroğlu, "Hayırlı uğurlu olsun diyorum, haydi arkadaşlar başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu adaylığını resmen ilan etti: Geliyorum ey dünya​
OYNAT 00:44
Kılıçdaroğlu adaylığını resmen ilan etti: Geliyorum ey dünya​
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'İkinci Yüzyıl Vizyonu' organizasyonu sonunda yaptığı konuşmada cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen ilan etti. 'Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya' diyen Kılıçdaroğlu, 'Hayırlı uğurlu olsun diyorum, haydi arkadaşlar başlıyoruz' ifadelerini kullandı.

CHP ROZETİNİ ÇIKARDI

Kılıçdaroğlu'nun organizasyon kapsamında partisinin amblemini taşıyan rozet yerine Türk bayrağının yer aldığı rozeti taşıması da dikkat çekti.

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