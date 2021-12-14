Kılıçdaroğlu AK Parti seçmenini aşağıladı: Makarnaya karşılık oy istediler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha AK Parti seçmeninin iradesini hedef aldı. AK Parti'nin makarna karşılığı vatandaşlardan oy istediğini ima ederek, "Ben sana ekmek vereyim sen bana oy ver, ben sana patates vereyim sen bana oy ver, ben sana makarna vereyim sen bana oy ver diyorlar" dedi.

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