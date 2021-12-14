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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu AK Parti seçmenini aşağıladı: Makarnaya karşılık oy istediler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha AK Parti seçmeninin iradesini hedef aldı. AK Parti'nin makarna karşılığı vatandaşlardan oy istediğini ima ederek, "Ben sana ekmek vereyim sen bana oy ver, ben sana patates vereyim sen bana oy ver, ben sana makarna vereyim sen bana oy ver diyorlar" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu AK Parti seçmenini aşağıladı: Makarnaya karşılık oy istediler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da gerçekleşen Aile Destekleri Sigortası Lansmanı'nda konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da katıldığı CHP Aile Destekleri Sigortası Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada yine 'makarna' çıkışında bulundu.

Kılıçdaroğlu yine AK Parti seçmenini aşağıladı: Makarnaya karşılık oy istediler
OYNAT 00:24
Kılıçdaroğlu yine AK Parti seçmenini aşağıladı: Makarnaya karşılık oy istediler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha AK Parti seçmeninin iradesini hedef aldı.CHP Aile Destekleri Sigortası Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin makarna karşılığı vatandaşlardan oy istediğini ima ederek, 'Ben sana ekmek vereyim sen bana oy ver, ben sana patates vereyim sen bana oy ver, ben sana makarna vereyim sen bana oy ver diyorlar' ifadelerini kullandı.

"MAKARNA KARŞILIĞI OY"

Daha önceki konuşmalarında da hükümetin “Al makarnayı, ver oyu” stratejisini izlediğini savunarak AK Parti seçmeninin makarna karşılığında oy verdiği imasında bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

  • Devleti yönetenler yoksulluğu bitirmek değil yoksulluğu yönetmek istediler. Ben sana ekmek vereyim sen bana oy ver, ben sana patates vereyim sen bana oy ver, ben sana makarna vereyim sen bana oy ver.

Kılıçdaroğlu'ndan yeni 'makarna' çıkışı: Ben sana makarna verdim sen de bana oyunu ver diyorlar
OYNAT 00:43
Kılıçdaroğlu'ndan yeni 'makarna' çıkışı: Ben sana makarna verdim sen de bana oyunu ver diyorlar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye oy veren seçmeni hedef aldı. Kılıçdaroğlu 'Ben sana makarna verdim sen de bana oyunu ver diyorlar' ifadelerini kullandı.
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