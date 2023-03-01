Kılıçdaroğlu altılı masanın 2 Mart'ta adayı açıklamayacağını belirtti: Yöntemini konuşuruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu altılı masanın cumhurbaşkanı adayını 2 Mart'ta açıklanmayacağını belirtti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerle bir araya geldiği görüşmede 2 Mart'ta altılı masanın cumhurbaşkanı adayını açıklamayacağını ifade etti. Adayın açıklanacağı tarihin belirleneceğini belirten Kılıçdaroğlu,
"Adayı Belirleriz ve açıklamak için tarih belirleriz. Ancak yöntemi konuşuruz."
ifadelerini kullandı.
'İSİM AÇIKLANMAYACAK'
'İSİM AÇIKLANMAYACAK'
Gazetecilerle bir araya geldiği görüşmede Kılıçdaroğlu,
"2 Mart’taki toplantıda isim sanmıyorum ki açıklansın. Tabii orada alınacak karara da bağlı. Adayı Belirleriz ve açıklamak için tarih belirleriz. Ancak yöntemi konuşuruz."
dedi.
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