Kılıçdaroğlu altılı masanın 2 Mart'ta adayı açıklamayacağını belirtti: Yöntemini konuşuruz

Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olan 28 Şubat'ın yıl dönümünde o günlere dair hafızalara kazınanları gazeteci Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak masaya yatırdı. Dönemin Başbakanı rahmetle Necmetti Erbakan'ın çalışmalarıyla alakalı ABD'den yabancı elçiliklere gönderilen mektuptan bahseden Kaynak, " Türkiye'de şöyle şöyle hareketler var Bu adam bize tehlike küresel oynamaya çalışıyor. Para sistemimize darbe vurmaya çalışıyor. Türkiye içerisindeki etkisini arttırırsa bizim için tehlikeli olur. Bu adamı durduralım diyor. Wall'ın Cristopher'ın mektubu. Bunu bundan önce de yaptılar. Bunu Menderes'e de yaptılar. Bunun altında işte rahmetli Demirel korktu onların tarafına geçti. 28 Şubat sürecinin sonucunda hatırlar mısınız? En son ne dedi? 'Başörtüsüyle okumak isteyen gitsin, Arabistan'a' dedi" ifadelerini kullandı.