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Kılıçdaroğlu altılı masanın 2 Mart'ta adayı açıklamayacağını belirtti: Yöntemini konuşuruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından tekrar 'Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' tartışmalarını hareketlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun, adaylık noktasında partisinden tam yetki alması gözleri altılı masanın kararına çevirdi. Partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, 2 Mart'ta isim açıklanmayacağını ve yöntemi konuşacaklarını belirtti.

12:26 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu altılı masanın cumhurbaşkanı adayını 2 Mart'ta açıklanmayacağını belirtti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu altılı masanın cumhurbaşkanı adayını 2 Mart'ta açıklanmayacağını belirtti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerle bir araya geldiği görüşmede 2 Mart'ta altılı masanın cumhurbaşkanı adayını açıklamayacağını ifade etti. Adayın açıklanacağı tarihin belirleneceğini belirten Kılıçdaroğlu,
"Adayı Belirleriz ve açıklamak için tarih belirleriz. Ancak yöntemi konuşuruz."
ifadelerini kullandı.

'İSİM AÇIKLANMAYACAK'

Gazetecilerle bir araya geldiği görüşmede Kılıçdaroğlu,
"2 Mart’taki toplantıda isim sanmıyorum ki açıklansın. Tabii orada alınacak karara da bağlı. Adayı Belirleriz ve açıklamak için tarih belirleriz. Ancak yöntemi konuşuruz."
dedi.

Erbakan'a ABD'den gönderilen şifreli mektup: Etkisini artırırsa bizim için tehlikeli olur
Erbakan'a ABD'den gönderilen şifreli mektup: Etkisini artırırsa bizim için tehlikeli olur

Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olan 28 Şubat'ın yıl dönümünde o günlere dair hafızalara kazınanları gazeteci Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak masaya yatırdı. Dönemin Başbakanı rahmetle Necmetti Erbakan'ın çalışmalarıyla alakalı ABD'den yabancı elçiliklere gönderilen mektuptan bahseden Kaynak, " Türkiye'de şöyle şöyle hareketler var Bu adam bize tehlike küresel oynamaya çalışıyor. Para sistemimize darbe vurmaya çalışıyor. Türkiye içerisindeki etkisini arttırırsa bizim için tehlikeli olur. Bu adamı durduralım diyor. Wall'ın Cristopher'ın mektubu. Bunu bundan önce de yaptılar. Bunu Menderes'e de yaptılar. Bunun altında işte rahmetli Demirel korktu onların tarafına geçti. 28 Şubat sürecinin sonucunda hatırlar mısınız? En son ne dedi? 'Başörtüsüyle okumak isteyen gitsin, Arabistan'a' dedi" ifadelerini kullandı.

CHP’li Eren Erdem partinin adaylık kararını açıkladı: “Kılıçdaroğlu dışında asla bir belediye başkanı masaya önerilmeyecek”
CHP’li Eren Erdem partinin adaylık kararını açıkladı: “Kılıçdaroğlu dışında asla bir belediye başkanı masaya önerilmeyecek”

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, Cumhurbaşkanı adaylığına dair CHP’den Kemal Kılıçdaroğlu haricinde hiç kimsenin 6'lı masaya önerilmeyeceğini söyledi. Eren Erdem, “Kemal Kılıçdaroğlu dışında bir Cumhuriyet Halk Partilinin masada onanması hususunda çok kesin kati kararlıyız. Parti meclisi olarak bu hususta netiz. Kemal Kılıçdaroğlu dışında bir belediye başkanı veya milletvekili masaya önerilmeyecek” dedi. Erdem, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylık konusunda adının geçmesine de değinerek, 5 partinin onayı olsa bile 6’ıncı partinin duruşunun net olduğunu söyledi.


#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Altılı masa
#Cumhurbaşkanı adayı
1 saat önce
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Kılıçdaroğlu altılı masanın 2 Mart'ta adayı açıklamayacağını belirtti: Yöntemini konuşuruz
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