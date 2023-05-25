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Kılıçdaroğlu bir kez daha yapılmış olanı yapacağını vaat etti

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı yayında "Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkaracağız" açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun çıkaracaklarını söylediği Öğretmenlik Meslek Kanunu, 3 Şubat 2022 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. 14 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde de "Tarihi İpek Yolu'nu canlandıracağız. Türkiye'yi Çin'e bağlayacağız. Yeni bir ticaret koridoru açacağız." açıklamasında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun "İpek Yolu" vaadi de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yıllar önce hayata geçirilmişti.

10:32 . 25/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu, AK Parti tarafından hayata geçirilen projeleri vaat etmeye devam ediyor.

Kılıçdaroğlu, AK Parti tarafından hayata geçirilen projeleri vaat etmeye devam ediyor.

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV yayınında kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Daha önce pek çok kez yaptığı gibi zaten hayata geçmiş bir projeyi vaat eden Kılıçdaroğlu, "Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkaracağız" açıklamasında bulundu.

Öğretmenlik Meslek Kanunu, 3 Şubat 2022 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. 14 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye ve Çin arasında ticari koridor vaat etmişti

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise Türkiye ile Çin arasında bir ticari koridor oluşturacakları vaadinde bulundu. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Kılıçdaroğlu,
"Tarihi İpek Yolu'nu canlandıracağız. Türkiye'yi Çin'e bağlayacağız. Yeni bir ticaret koridoru açacağız."
dedi.

Yıllar önce hayata geçirildi

Kılıçdaroğlu'nun "İpek Yolu" vaadi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yıllar önce hayata geçirilmişti.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#öğretmenlik meslek kanunu
#CHP
22 dakika önce
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