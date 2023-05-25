Kılıçdaroğlu bir kez daha yapılmış olanı yapacağını vaat etti

Kılıçdaroğlu, AK Parti tarafından hayata geçirilen projeleri vaat etmeye devam ediyor.
CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV yayınında kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.
Daha önce pek çok kez yaptığı gibi zaten hayata geçmiş bir projeyi vaat eden Kılıçdaroğlu, "Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkaracağız" açıklamasında bulundu.
Öğretmenlik Meslek Kanunu, 3 Şubat 2022 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. 14 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Türkiye ve Çin arasında ticari koridor vaat etmişti
Yıllar önce hayata geçirildi
Kılıçdaroğlu'nun "İpek Yolu" vaadi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yıllar önce hayata geçirilmişti.