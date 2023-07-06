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Kılıçdaroğlu cephesinde çözülme: CHP’de taşlar yerinden oynuyor

CHP’de Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasındaki genel başkanlık kavgasında saflar yeniden şekilleniyor. Kılıçdaroğlu’nun önceki günkü Meclis grup toplantısında salonun bir kısmı boş kalması dikkat çekmişti. Kılıçdaroğlu’na yakın isimler Engin Altay, Tekin Bingöl, Veli Ağbaba, Bülent Tezcan ve Ali Öztunç’un İmamoğlu ile hareket ettiği iddia ediliyor. CHP lideri ise Mustafa Sarıgül ve Gürsel Erol gibi isimleri öne çıkarıyor.

Uğur Duyan
04:00 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu

CHP’de, seçimlerde yaşanan hezimetin şoku sürüyor. Ana muhalefette ‘değişim’ çağrısında bulunan isimlere, Kılıçdaroğlu’nun seçim sonrasında yönetimden uzaklaştırdığı çevreler de eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanlığı için adının öne çıkmasıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu’nun cephesinde de çözülmeler başladı. Kılıçdaroğlu’nun önceki gün yaptığı TBMM Grup Toplantısı’nda salonun bir kısmı boş kalırken, partinin ‘ağır topları’ olarak bilinen Engin Altay, Veli Ağbaba, Bülent Tezcan gibi isimler de toplantıya katılmadı.


KURULTAY ÖNCESİ TASFİYE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir dönem yakın ekibi içinde yer alan Engin Altay, Tekin Bingöl, Veli Ağbaba, Bülent Tezcan, Ali Öztunç’un, İmamoğlu ile hareket etmeye başladığı iddia edildi. Ankara’ya değişim yürüyüşü başlatan ve açıktan İmamoğlu’nu destekleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da içinde yer aldığı muhalefet cephesini büyük kurultay öncesinde tasfiye etmek isteyen Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül ve Gürsel Erol gibi isimleri yeni yönetimde görevlendirmeyi planlıyor. TBMM kulislerinde,

değişim için manifesto yayınlayan İmamoğlu ile ortaklaşa hareket ettiği iddia edilen bu isimlerin; Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna İBB Başkanı’nı oturtmak istedikleri ifade ediliyor.


KÜSKÜNLER TOPUN AĞZINDA

Özellikle de seçim sonrasında faturayı MYK ve danışmalarına kesen Kılıçdaroğlu’nun eski yöneticilerle de bir hesaplaşma içeresine gireceği iddia edildi. Parti yönetimini elinde tutmak isteyen Kılıçdaroğlu’nun eski çalışma arkadaşlarını tasfiye etmek için hazırlık yaptığını savunanlar, “Genel Başkan yerel seçim öncesinde geniş ölçekli bir tasfiye hareketi başlatabilir” diyerek, küskünleri işaret etti. Küskünler grubunda yer alan isimlerin İmamoğlu’na sıcak baktığını dillendirenler ise, “Ekrem Bey seçim sürecinde Kılıçdaroğlu’na elinden gelen desteği sundu. Ancak seçim kaybedildi. Yenilginin CHP liderinden kaynaklandığını savunanların sayısı giderek artarken, Ekrem Bey’in bu grupların uzağında duracağını düşünmek yanlış olur” değerlendirmesinde bulundu.


Örgütlere baskı artacak

CHP’de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, ilçe delegeleri seçimine yoğunlaşan örgüt üzerindeki baskısını artırmak için yeni bir planı devreye alacak. Genel Sekreter Neslihan Hancıoğlu’nu; Anadolu turuna göndermeye hazırlanan Kılıçdaroğlu, kurmaylarına, yeni dönemde bu makamın gücünü artırmak için çalışma yapılması talimatı verdi. Tüzük Kurultayı’na giderek

Genel Sekreterliğin gücünü artırmak isteyen CHP yönetimi, parti içinde gücün tek elde toplandığı izlenimini yıkmak istiyor.


#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#kurultay
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