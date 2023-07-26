Kılıçdaroğlu CHP Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Dardağan ve yönetim kurulunu görevden aldı

Seçim yenilgisinin ardından değişim krizinin yaşandığı CHP'de geçtiğimiz günlerde gerçekleşen PM toplantısının ardından pek çok partili görevden alınmıştı. Toplantıda görevden alınan yöneticilerin itirazları reddedilirken Kılıçdaroğlu, yerel yönetimler için de harekete geçti.

Kararın gizli oylama ile 3’te 2 çoğunlukla alındığı ve Kılıçdaroğlu ve CHP Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı'nın bilgisi dahilinde olduğu öğrenildi.