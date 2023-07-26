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Kılıçdaroğlu CHP Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Dardağan ve yönetim kurulunu görevden aldı

Seçim yenilgisinin ardından danışmanları ve il yöneticileri başta olmak üzere pek çok partilinin görevine son veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adana'nın Seyhan ilçesindeki yönetimle de yolları ayırdı. CHP Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Dardağan ve yönetim kurulu, delege seçimlerinde ilan edildiği tarihte sandıkları seçim yerlerine koymadan delege seçimi gerçekleştirdiği iddiasıyla görevden alındı.

15:19 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Dardağan ve yönetim kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararıyla görevden alındı.

CHP Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Dardağan ve yönetim kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararıyla görevden alındı.

Seçim yenilgisinin ardından değişim krizinin yaşandığı CHP'de geçtiğimiz günlerde gerçekleşen PM toplantısının ardından pek çok partili görevden alınmıştı. Toplantıda görevden alınan yöneticilerin itirazları reddedilirken Kılıçdaroğlu, yerel yönetimler için de harekete geçti.

CHP Seyhan İlçe Örgütü görevden alındı

CHP Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Dardağan ve yönetim kurulu, delege seçimlerinde ilan edildiği tarihte sandıkları seçim yerlerine koymadan delege seçimi gerçekleştirdiği iddiasıyla görevden alındı.

Kararı Kılıçdaroğlu onayladı

Kararın gizli oylama ile 3’te 2 çoğunlukla alındığı ve Kılıçdaroğlu ve CHP Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı'nın bilgisi dahilinde olduğu öğrenildi.




#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Seyhan
#Ahmet Dardağan
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