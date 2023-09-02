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Kılıçdaroğlu CHP'lilerin cahilliğinden yakındı: Partinin tarihini bile bilmiyorsunuz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki ilçe başkanlarıyla yaptığı buluşmada, partililerinin geçmiş süreçleri bilmemesine tepki göstererek, "CHP cami yıktı dediklerinde verecek cevabınız yok" dedi.

10:11 . 2/09/2023 Cumartesi
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Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerini kaybetmesiyle muhalefette başlayan kaos ise halen devam ediyor.

CHP'li kurmaylar tarafından yapılan açıklamalarda genel seçimlerde olduğu gibi yine kazanacağız söylemleri gelmeye başladı.

Öte yandan yeniden seçim kazanma hırsına giren Kılıçdaroğlu, ilçe kongreleri süreci devam ederken partisinin genel merkezinde Ankara’nın ilçe başkanları ile bir araya geldi.

"O dönemi doğru anlatamadığınız için üstümüze kalıyor bilinmiyor"

Burada partilileriyle fikir ayrılığı yaşayan Kılıçdaroğlu başarılı seçim süreci ilerletemediklerini belirterek partililerine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, partililerinin geçmiş tarihi bilmediğine sinirlenerek, "CHP şu tarihte cami yıktı’ dediğinde o dönemi doğru anlatamadığınız için bu gibi şeyler üstümüze kalıyor." dedi.

"Partinin eski dönemlerine hakim olmamız lazım"

Cumhuriyet'in haberine göre, Kılıçdaroğlu toplantıda başkanlara, genel seçimlerde konuşmalarının halka yeterince anlatılamadığını söyleyerek şu şekilde tepki gösterdi:

Okuma kültürünü partide oturtmamız lazım. Kendi bastığımız kitapçıkları okumuyorsunuz. Partinin tarihini de iyi bilmemiz lazım. Eski dönemlerine hakim olmamız lazım.

Bir milletvekili çıkıp ‘CHP şu tarihte cami yıktı’ dediğinde o dönemi doğru anlatamadığınız için bu gibi şeyler üstümüze kalıyor.

"Sahada tekseslilik sağlanamıyor"

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun,
"Grup toplantılarında söylediklerim sahada tekrarlanmıyor, insanlar duymuyor. Böyle olunca da biz yapacağımızı anlatamamış oluyoruz. Sahada tekseslilik sağlanamıyor."
eleştirisini getirdiği de belirtildi.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#tarih
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