Kılıçdaroğlu davet etti Akşener'in eski danışmanı CHP'ye üye oldu

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, seçimi kaybetme nedenleri olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile iş birliğini gösterdi. "Seçim boyunca hiçbir şey anlatamadık ve her girdiğimiz yerde ‘HDP-PKK’ denildi." diyen Beker, "HDP, Kemal Bey’e oy istiyor, bir yandan biz istiyoruz. Seçim, Kemal Bey’in Meclis’te HDP’lilerle görüşmesiyle kaybedildi." diye konuştu. Sözlerinin devamında eleştirilerini sürdüren Beker, "Altılı Masa seçimi kazanmış olsaydı biz daha bakanları oluşturamazdık. Allah memleketi korumuş." diye konuştu. Seçim ittifakına ilişkin de konuşan Beker, Ankara'yı kendilerine vermeleri durumunda CHP ile yeniden iş birliği yapabileceklerini de belirtti.