Kılıçdaroğlu davet etti Akşener'in eski danışmanı CHP'ye üye oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski danışmanı İbrahim Alagöz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine CHP'ye katıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanlığını yapan ve sonrasında 14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti’den Bursa ikinci bölge ikinci sıra milletvekili adayı olan İbrahim Alagöz partisinden istifa ederek CHP’ye katıldı.
Alagöz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun rozetini taktığı anda çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Kılıçdaroğlu davet etmiş
Alagöz paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü: