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Kılıçdaroğlu davet etti Akşener'in eski danışmanı CHP'ye üye oldu

Önceki dönem İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanlığını yapan ve 14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti’den milletvekili adayı olan İbrahim Alagöz partisinden istifa ederek CHP’ye katıldı. Alagöz, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine CHP'ye katılma kararı aldığını belirtti.

14:12 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski danışmanı İbrahim Alagöz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine CHP'ye katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski danışmanı İbrahim Alagöz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine CHP'ye katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanlığını yapan ve sonrasında 14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti’den Bursa ikinci bölge ikinci sıra milletvekili adayı olan İbrahim Alagöz partisinden istifa ederek CHP’ye katıldı.

Alagöz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun rozetini taktığı anda çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu davet etmiş

Alagöz paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:

"Kıymetli hemşehrilerim, Sayın Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılma mutluluğunu yaşıyorum. Ülkemiz ve Bursamız için daha aydınlık bir gelecek inşa etme yolunda yeni bir adım attık."

İYİ Partili Adnan Beker 'Allah memleketi korumuş' diyerek anlattı: Kılıçdaroğlu HDP ile el sıkıştığı için kaybettik
İYİ Partili Adnan Beker 'Allah memleketi korumuş' diyerek anlattı: Kılıçdaroğlu HDP ile el sıkıştığı için kaybettik

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, seçimi kaybetme nedenleri olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile iş birliğini gösterdi. "Seçim boyunca hiçbir şey anlatamadık ve her girdiğimiz yerde ‘HDP-PKK’ denildi." diyen Beker, "HDP, Kemal Bey’e oy istiyor, bir yandan biz istiyoruz. Seçim, Kemal Bey’in Meclis’te HDP’lilerle görüşmesiyle kaybedildi." diye konuştu. Sözlerinin devamında eleştirilerini sürdüren Beker, "Altılı Masa seçimi kazanmış olsaydı biz daha bakanları oluşturamazdık. Allah memleketi korumuş." diye konuştu. Seçim ittifakına ilişkin de konuşan Beker, Ankara'yı kendilerine vermeleri durumunda CHP ile yeniden iş birliği yapabileceklerini de belirtti.


#CHP
#İYİ Parti
#Meral Akşener
#Kemal Kılıçdaroğlu
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