Kılıçdaroğlu Davutoğlu'nu doğruladı: Evet kriz çıkar
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altılı masanın belirleyeceği adayın kendilerinin sözünü dinlememesi durumunda kriz çıkacağını söylemişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nun açıklamalarına destek vererek "'Kriz çıkar' diyor. Ee doğru. Yanlış mı? Siz kalkıp da altılı masada genel başkana 'Senin oyun kaç arkadaş, sen neden bu kadar konuşuyorsun' diyebilir misiniz? ifadelerini kullandı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının liderlerinin sözlerini kabul etmemesi durumunda kriz çıkacağını söylemişti.
Davutoğlu, "Seçtiğimiz Cumhurbaşkanı 'sizin oylarınız düşüktü' derse kriz çıkar, Meclis desteğini kaybeder, yeniden seçime gideriz." ifadelerini kullanmıştı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN DESTEK
Tartışma yaratan bu açıklamalara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi.
TV100 canlı yayınında yaptığı açıklamada Davutoğlu'nun haklı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Davutoğlu'na soruyorlar. Diyorlar ki 'Ya birisi çıkıp size dese ki, sizin oyunuz zaten kaç, dolayısıyla siz konuşmayın', 'Size bir hak verilmesin' ya da buna benzer bir şey söylerse. O zaman kriz çıkar diyor. Ee doğru. Yanlış mı? Siz kalkıp da altılı masada genel başkana diyebilir misiniz? Senin oyun kaç arkadaş, sen neden bu kadar konuşuyorsun?"