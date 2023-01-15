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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu Davutoğlu'nu doğruladı: Evet kriz çıkar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altılı masanın belirleyeceği adayın kendilerinin sözünü dinlememesi durumunda kriz çıkacağını söylemişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nun açıklamalarına destek vererek "'Kriz çıkar' diyor. Ee doğru. Yanlış mı? Siz kalkıp da altılı masada genel başkana 'Senin oyun kaç arkadaş, sen neden bu kadar konuşuyorsun' diyebilir misiniz? ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu Davutoğlunu doğruladı: Evet kriz çıkar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının liderlerinin sözlerini kabul etmemesi durumunda kriz çıkacağını söylemişti.

Davutoğlu, "Seçtiğimiz Cumhurbaşkanı 'sizin oylarınız düşüktü' derse kriz çıkar, Meclis desteğini kaybeder, yeniden seçime gideriz." ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DESTEK

Tartışma yaratan bu açıklamalara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi.

TV100 canlı yayınında yaptığı açıklamada Davutoğlu'nun haklı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

  • "Sayın Davutoğlu'na soruyorlar. Diyorlar ki 'Ya birisi çıkıp size dese ki, sizin oyunuz zaten kaç, dolayısıyla siz konuşmayın', 'Size bir hak verilmesin' ya da buna benzer bir şey söylerse. O zaman kriz çıkar diyor. Ee doğru. Yanlış mı? Siz kalkıp da altılı masada genel başkana diyebilir misiniz? Senin oyun kaç arkadaş, sen neden bu kadar konuşuyorsun?"

​Kılıçdaroğlu Davutoğlu'nu doğruladı: Evet kriz çıkar
OYNAT 00:30
​Kılıçdaroğlu Davutoğlu'nu doğruladı: Evet kriz çıkar
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altılı masanın belirleyeceği adayın kendilerinin sözünü dinlememesi durumunda kriz çıkacağını söylemişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nun açıklamalarına destek vererek ''Kriz çıkar' diyor. Ee doğru. Yanlış mı? Siz kalkıp da altılı masada genel başkana 'Senin oyun kaç arkadaş, sen neden bu kadar konuşuyorsun' diyebilir misiniz? ifadelerini kullandı.

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Terör örgütleri ile ilişkisinden dolayı hakkında kapatma davası açılan HDP'ye tam destek veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce AK Parti'nin kapatma davasında kullandığı sözler ortaya çıktı. AK Parti'nin kapatma davası hakkında, 'Bizim yasalarımız Cumhuriyet savcısına bir görev vermiş. Diyor ki, 'Bir siyasal parti devletin temel nizamını, kurallarına karşı eylemleri olur ve bunlarda o parti açısından odak noktası haline dönüşürse o zaman sen Anayasa Mahkemesi'ne dava açacaksın' bu kadar net' sözlerini kullanan Kılıçdaroğlu, HDP hakkında yürütülen dava için, 'Kararı kabul etmiyoruz' dedi.

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