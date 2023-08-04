Kılıçdaroğlu değişim çağrılarını bastırmak için tüzük değiştiriyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP’de seçim yenilgisinin neden olduğu dalgalanmayı bastırmak isteyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, tüzük değişikliği kartını açıyor. TV 100'den Cansu Canan Özgen'in haberine göre; önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin tabanını 'olağanüstü heyecanlandıracak' bir açıklama yapacak. Açıklamanın detayının, CHP'lilerin 'en demokratik tüzük' olarak nitelendirdiği 73 tüzüğünü aşan bir tüzük üzerine olacağı ifade edildi.
"Milletvekillerini artık 5-6 kişi seçmeyecek"
"Kılıçdaroğlu değişim taleplerinin önünü kesmek için yapıyor"
CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Şaban Sevinç, söz konusu iddiaları Kılıçdaroğlu'nun 'değişim' taleplerini bastırmak için yaptığını öne sürdü.