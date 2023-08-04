Kılıçdaroğlu değişim çağrılarını bastırmak için tüzük değiştiriyor

Siyaset Bilimci Nuray Mert, katıldığı yayında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisinden gelen 'değişim' çağrılarına değindi. Yaşananlara ilişkin en doğru tespitleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığını belirten Mert, "Kılıçdaroğlu masaya vurup 'ben buradayım, gitmiyorum' dedi ya, Erdoğan bir röportajında 'onu bize söylemiyor, CHP’lilere söylüyor' demişti. Dediği çıktı." diye konuştu. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Mayıs akşamı yaptığı açıklamada, "Her seçimden sonra CHP'de karışıklık yaşanması gelenektir" demişti.