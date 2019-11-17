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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu: Devleti yönetmek CHP'yi yönetmekten kolay

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yasal görevini yaptığı sürece devleti yönetmenin kolay olduğunu dile getirerek,"Emin olun, Allah inandırsın, devleti yönetmek CHP'yi yönetmekten çok daha kolaydır" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Kılıçdaroğlu, ekonomi değerlendirme toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu, ekonomi değerlendirme toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonunun "Ekonomi Değerlendirme Toplantıları" başlığıyla düzenlediği programdaki konuşmasında, devlette herkesin görevinin yasalarla tanımlandığını ve herkesin yasal görevini yaptığı sürece devleti yönetmenin kolay olduğunu dile getirerek, "Emin olun, Allah inandırsın, devleti yönetmek CHP'yi yönetmekten çok daha kolaydır" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu,
OYNAT 00:17
Kılıçdaroğlu, "Göreviniz namussuz siyaset yapanlara sahip çıkmaktır"
CHP grup toplantısında kürsüye gelen Kılıçdaroğlu, emekliye her bayram verilecek 1000 lira ikramiye üzerinden iktidarı eleştirirken, emeklilerden şu sözlerle oy istedi, "Göreviniz namussuz siyaset yapanlara sahip çıkmaktır."


CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, milletvekilleri Akif Hamzaçebi, İhsan Kesici, Erdoğan Toprak ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da toplantıda yer aldı.

BİRKONFED Genel Başkanı Osman Ünsal, konuşmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na bir plaket sundu. Toplantının sonunda Kılıçdaroğlu, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.
Devleti yönetmek CHPyi yönetmekten kolay

Devleti yönetmek
CHP'yi yönetmekten kolay

Kılıçdaroğlu, CHP'yi yönetemediğini itiraf etti.
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