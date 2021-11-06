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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın görevlerine devam etmesini istiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığına aday olmalarını istemediğini söyledi. CHP lideri, belediye meclislerinde çoğunlukta olmadıkları için iki ismin de görevlerine devam etmesi gerektiğini belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaşın görevlerine devam etmesini istiyorum
Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş (soldan sağa)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kaçamak açıklamalar yaparken, kulislerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da ismi Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçiyor.

ADAY OLMALARINI İSTEMİYOR

Karar TV yayınına katılan CHP lideri, iki ismin adaylığına da karşı olduğunu duyurdu. Kılıçdaroğlu, belediye meclislerinde çoğunlukta olmadıkları için Yavaş ve İmamoğlu'nun görevlerine devam etmelerini istediğini belirterek şunları söyledi:

"MECLİSLERDE ÇOĞUNLUK DEĞİLİZ"

Belediye başkanlarımızın görevlerine devam etmesini istiyorum. Şimdi öncelikle belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok. Çoğunluğun olmadığı yerde biz belediye başkanını başka partiye teslim ettik. O zaman İstanbullu Ankaralı bize ne diyecek. O bağlamda kafamda ciddi soru işaretleri var.

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