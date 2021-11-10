Kılıçdaroğlu elçilere 'tehdit mektubu' yazarken Akşener Avrupa Birliği ülkelerinin elçileri ile buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yer alan bütün büyükelçiliklere 'Kanal İstanbul' konulu bir mektup gönderdi. Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul'un iklim krizine yol açacağını öne sürdüğü mektubunda, yabancı yatırımcılara büyükelçiler aracılığıyla, "Projeyi desteklemeyin" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise mektubun 'Türkiye'yi şikayet etmek' için değil, 'tehdit için' kaleme alındığını ifade etti.

Bu mektubun yankıları sürerken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken bir hamle geldi.

BÜYÜKELÇİLERLE YEMEKTE BULUŞTU

Akşener, Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileri ile yemekte buluştu.

Görüşmeyi Twitter'dan duyuran İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem "Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener‘in liderliğinde Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve AB Büyükelçileri ile birlikte Türkiye ve bölge gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. dedi.

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GÜNDEM CHP'li Altay: Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere gönderdiği mektup şikayet değil tehdit mektubu