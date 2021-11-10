Gündem Kılıçdaroğlu elçilere tehdit mektubu yazarken Akşener Avrupa Birliği ülkelerinin elçileri ile buluştu
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu elçilere 'tehdit mektubu' yazarken Akşener Avrupa Birliği ülkelerinin elçileri ile buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere yazdığı 'Kanal İstanbul' mektubunun yankıları sürerken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de dikkat çeken bir hamle geldi. Akşener, Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileri ile yemekte buluştu. Yemekte 'Türkiye ve bölge gündemine ilişkin' görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu elçilere tehdit mektubu yazarken Akşener Avrupa Birliği ülkelerinin elçileri ile buluştu
Akşener Avrupa Birliği ülkelerinin elçileri ile buluştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yer alan bütün büyükelçiliklere 'Kanal İstanbul' konulu bir mektup gönderdi. Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul'un iklim krizine yol açacağını öne sürdüğü mektubunda, yabancı yatırımcılara büyükelçiler aracılığıyla, "Projeyi desteklemeyin" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise mektubun 'Türkiye'yi şikayet etmek' için değil, 'tehdit için' kaleme alındığını ifade etti.

Bu mektubun yankıları sürerken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken bir hamle geldi.

BÜYÜKELÇİLERLE YEMEKTE BULUŞTU

Akşener, Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileri ile yemekte buluştu.

Görüşmeyi Twitter'dan duyuran İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem "Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener‘in liderliğinde Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve AB Büyükelçileri ile birlikte Türkiye ve bölge gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. dedi.

CHP'li Altay: Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere gönderdiği mektup şikayet değil tehdit mektubu
GÜNDEM
CHP'li Altay: Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere gönderdiği mektup şikayet değil tehdit mektubu

Kılıçdaroğlu'ndan büyükelçiliklere 'Kanal İstanbul' mektubu: Projeyi desteklemeyin
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'ndan büyükelçiliklere 'Kanal İstanbul' mektubu: Projeyi desteklemeyin
Hindistan köpüğe bulandı

Hindistan köpüğe bulandı

Nehre giren binlerce kişi kirli suda yıkandı.
Hastanenin 30 yıllık skandalı ortaya çıktı

Hastanenin 30 yıllık
skandalı ortaya çıktı

​Tuvalet suyunu içme suyu olarak kullanmışlar.
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Milli Muharip Uçak 2022de bitecek

​Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama.

​Türkiye'nin 10 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.