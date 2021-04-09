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Gündem Kılıçdaroğlu emekli amirallerin darbe imalı bildirisine arka çıktı Birileri gece yarısı kelimeleri değiştirdi
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu emekli amirallerin darbe imalı bildirisine arka çıktı: Birileri gece yarısı kelimeleri değiştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global’de katıldığı canlı yayında, 104 emekli amiralin Montrö ve Kanal İstanbul üzerinden hükümeti hedef alan 'darbe imalı' bildirisini değerlendirdi. Bildirinin gece yarısı yeni kelimeler eklenerek internet sitesine verildiğini öne süren Kılıçdaroğlu, “Bildiriyi internet sitesine veren kişi sağlıklı bir ruh haline sahip değil. O kişiyi bulsunlar” dedi. Bildirinin gündemi değiştirmek için servis edildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Bunlar emekli amiral, emekli biri nasıl darbe yapar.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu emekli amirallerin darbe imalı bildirisine arka çıktı: Birileri gece yarısı kelimeleri değiştirdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

Kanal İstanbul projesi ve Montrö tartışmalarını bahane eden 104 emekli amiral, geçtiğimiz günlerde hükümeti hedef alan darbe imalı bir bildiri yayınladı.

Skandal ifadelerin yer aldığı bildirinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 10 emekli asker gözaltına alındı, 4 amiral ise yaş durumları göz önüne alınarak ifadeye çağrıldı.

"Birileri gece bildirideki kelimeleri değiştirdi"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global’de konuk olduğu canlı yayında, darbe imalı bildiriye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bildirinin sağlıklı bir ruh sağlığına sahip olmayan biri tarafından ‘kasıtlı’ olarak gece yarısı yayınlandığını öne süren CHP lider, “Kelimeleri değiştirip internet sitesine veren kişiyi bulsunlar” dedi.

Kılıçdaroğlu, bildiriye imza atan amiralleri, “Bunlar emekli amiral, emekli biri nasıl darbe yapar.” diyerek savundu.

Kılıçdaroğlu emekli amirallerin​ darbe imalı bildirisini savundu: Birileri gece yarısı kelimeleri değiştirdi
OYNAT 00:46
Kılıçdaroğlu emekli amirallerin​ darbe imalı bildirisini savundu: Birileri gece yarısı kelimeleri değiştirdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global'de katıldığı canlı yayında, 104 emekli amiralin Montrö ve Kanal İstanbul üzerinden hükümeti hedef alan 'darbe imalı' bildirisini değerlendirdi. Bildirinin gece yarısı yeni kelimeler eklenerek internet sitesine verildiğini öne süren Kılıçdaroğlu, “Bildiriyi internet sitesine veren kişi sağlıklı bir ruh haline sahip değil. O kişiyi bulsunlar' dedi. Bildirinin gündemi değiştirmek için servis edildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Bunlar emekli amiral, emekli biri nasıl darbe yapar.' ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global'de katıldığı canlı yayında, LGBTİ'lerin aile yapısını bozup bozmadığına ilişkin soruya cevap verdi. Kılıçdaroğlu, “Hayır efendim ilgisi yok. LGBTİ Türk aile yapısını niye bozsun? İnsanların yaşama şeklini siyasete alet etmem.” dedi.

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