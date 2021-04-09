Kılıçdaroğlu emekli amirallerin darbe imalı bildirisine arka çıktı: Birileri gece yarısı kelimeleri değiştirdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global’de katıldığı canlı yayında, 104 emekli amiralin Montrö ve Kanal İstanbul üzerinden hükümeti hedef alan 'darbe imalı' bildirisini değerlendirdi. Bildirinin gece yarısı yeni kelimeler eklenerek internet sitesine verildiğini öne süren Kılıçdaroğlu, “Bildiriyi internet sitesine veren kişi sağlıklı bir ruh haline sahip değil. O kişiyi bulsunlar” dedi. Bildirinin gündemi değiştirmek için servis edildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Bunlar emekli amiral, emekli biri nasıl darbe yapar.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 09 Nisan 2021, 22:25 Son Güncelleme: 09 Nisan 2021, 23:40 Yeni Şafak