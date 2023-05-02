Kılıçdaroğlu gaflara doymuyor: Mısır'ı özel ekonomi bölgesi ilan edeceğiz

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Ağrı'da konuştu.
CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu gaflarına bir yenisini daha ekledi.
Seçim ziyaretleri kapsamında Ağrı'ya giden Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada özel ekonomi bölgesi ilan edeceği şehirleri sayarken Mısır'ı da saydı.
Mısır'ı özel ekonomi bölgesi ilan edecek
Mısır'ı özel ekonomi bölgesi ilan edecek
Kılıçdaroğlu, konuşmasında
“Erzurum merkezli olmak üzere Ağrı dahil Elazığ dahil Mısır... Affedersiniz Kars, Iğdır ve Ardahan dahil bu bölgeyi özel ekonomi bölgesi ilan edeceğiz”
ifadelerini kullandı.
Konya'ya da ülke demişti
Konya'ya da ülke demişti
Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda Konya'ya gerçekleştirdiği ziyarette ise
"Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke. Toprak olarak Hollanda'dan büyük bir ülke"
demişti.
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28 dakika önce