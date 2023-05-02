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Kılıçdaroğlu gaflara doymuyor: Mısır'ı özel ekonomi bölgesi ilan edeceğiz

Katıldığı canlı yayınlarda ve meydanlarda yaptığı gaflarla gündeme gelen CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ilginç bir açıklamaya daha imza attı. Seçim ziyaretleri kapsamında Ağrı'ya giden Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada özel ekonomi bölgesi ilan edeceği şehirleri sayarken Mısır'ı da saydı.

15:10 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Ağrı'da konuştu.

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Ağrı'da konuştu.

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu gaflarına bir yenisini daha ekledi.

Seçim ziyaretleri kapsamında Ağrı'ya giden Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada özel ekonomi bölgesi ilan edeceği şehirleri sayarken Mısır'ı da saydı.

Mısır'ı özel ekonomi bölgesi ilan edecek

Kılıçdaroğlu, konuşmasında
“Erzurum merkezli olmak üzere Ağrı dahil Elazığ dahil Mısır... Affedersiniz Kars, Iğdır ve Ardahan dahil bu bölgeyi özel ekonomi bölgesi ilan edeceğiz”
ifadelerini kullandı.

Konya'ya da ülke demişti

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda Konya'ya gerçekleştirdiği ziyarette ise
"Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke. Toprak olarak Hollanda'dan büyük bir ülke"
demişti.




#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Ağrı
#Yedili Masa
28 dakika önce
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