Kılıçdaroğlu gaflara doymuyor: Mısır'ı özel ekonomi bölgesi ilan edeceğiz

Son günlerde yaptığı gaflarla gündem olan Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de İsra Suresi 81'inci ayetini merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın sözü sandı. CHP lideri, Saadet Partisi'nin etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Rahmetli Erbakan'ın çok söylediği bir söz var. Hak gelecek ve batıl zail olacak" ifadelerini kullandı ve salonda alkış tufanı koptu.