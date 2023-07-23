Kılıçdaroğlu gitmemekte diretiyor: 10 cephede yara alsam da savaşa devam edeceğim

Kılıçdaroğlu, istifa etmeyeceğini bir kez daha yineledi.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını dayatan ve hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'değişim' çağrıları günden güne büyüyor.
CHP'nin ağır topları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde harekete geçti. Kurultay günü yaklaştıkça CHP iyice hareketlenirken, Kılıçdaroğlu'ndan da yeni açıklamalar geldi.
Hürriyet yazarlarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, istifa etmeyeceğini bir kez daha yineledi.
'Mücadeleyi asla bırakmam'
"Dünyanın hiçbir yerinde 10 kez üst üste yenilgi almış teknik direktör 11’inci maça çıkmaz. İstifa çağrılarına ne diyorsunuz?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"İmamoğlu'na kızgın değilim"
"İmamoğlu’na kırgın mısınız? “Oğlum Ekrem” demiştiniz İmamoğlu’ndan bu hareketi bekliyor muydunuz? Tekrar İstanbul’a aday gösterecek misiniz? Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’yı kaybederseniz istifa eder misiniz? Sayın İmamoğlu, gündeme taşıdığı değişim tartışmalarıyla ilgili bir internet sitesi de oluşturdu. Bunun için bir yorumunuz olur mu?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: