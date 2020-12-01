Kılıçdaroğlu grup toplantısında 1 saat konuştu: Taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili tek kelime söylemedi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul teşkilatlanmasında taciz ve tecavüz iddiaları gündemden düşmüyor. CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz’ün 23 yaşındaki bir kadını restoranda zorla alıkoyup taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Ümraniye İlçe teşkilatında da benzer bir taciz olayının yaşandığı ortaya çıkmıştı.

GÜNDEM Barış Yarkadaş CHP'deki tecavüz skandallarını tek tek yazdı: Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerinden utandım

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, vakaları örtbas etmekle ve mağdur kadınlara psikolojik şiddet uygulamakla suçlanırken, taciz ve tecavüz iddiaları ile çalkalanan CHP’de, konuya ilişkin gözler parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na dönmüştü.

GÜNDEM CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı cinsel saldırıdan tutuklandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) CHP grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin birçok konu hakkında değerlendirmede bulunurken, taciz ve tecavüz iddiaları ile ilgili tek kelime söylemedi. Sosyal medyada CHP liderinin sessizliği eleştirildi.

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