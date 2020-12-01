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Gündem Kılıçdaroğlu grup toplantısında 1 saat konuştu Taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili tek kelime söylemedi
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu grup toplantısında 1 saat konuştu: Taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili tek kelime söylemedi

CHP İstanbul teşkilatı taciz ve tecavüz iddiaları ile çalkalanıyor. İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu vakaları örtbas etmekle ve mağdur kadınlara psikolojik şiddet uygulamakla suçlanıyor. Gözler partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'ndaydı. Fakat Kılıçdaroğlu, 1 saat süren konuşmasında CHP'deki tecavüz ve taciz iddialarına değinmedi. Sosyal medyada ise CHP Genel Başkanı'nın bu tepkisizliğini tartışılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul teşkilatlanmasında taciz ve tecavüz iddiaları gündemden düşmüyor. CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz’ün 23 yaşındaki bir kadını restoranda zorla alıkoyup taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Ümraniye İlçe teşkilatında da benzer bir taciz olayının yaşandığı ortaya çıkmıştı.

Barış Yarkadaş CHP'deki tecavüz skandallarını tek tek yazdı: Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerinden utandım
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Barış Yarkadaş CHP'deki tecavüz skandallarını tek tek yazdı: Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerinden utandım

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, vakaları örtbas etmekle ve mağdur kadınlara psikolojik şiddet uygulamakla suçlanırken, taciz ve tecavüz iddiaları ile çalkalanan CHP’de, konuya ilişkin gözler parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na dönmüştü.

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CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı cinsel saldırıdan tutuklandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) CHP grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin birçok konu hakkında değerlendirmede bulunurken, taciz ve tecavüz iddiaları ile ilgili tek kelime söylemedi. Sosyal medyada CHP liderinin sessizliği eleştirildi.

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Kılıçdaroğlu grup toplantısında 1 saat konuştu: Taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili tek kelime söylemedi

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Koronavirüs nedeniyle hemşire anneden çocuğunun velayetini alan baba: Kronik hastalığı var sağlığını düşünüyorum

Ordu’da Evde Sağlık Hizmetleri Servisi'nde çalışan hemşire Cemile Deniz’in (31) yanında kalan 5 yaşındaki oğlunun velayetini, koronavirüs salgınını gerekçe göstererek, boşanma aşamasında olduğu eşine veren mahkemenin kararına annenin avukatının itirazı üzerine görevlendirilen bilirkişi heyeti, taraflarla görüştü. Davayı açan Mehmet Atakan Deniz, “Çocuğumun kronik hastalığı olduğu için önlem almak istedim. Çocuğumun sağlığını düşünüyorum” dedi.
Anne 1,5 yaşındaki bebeğine alkol içirip fotoğraflarını paylaştı
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Kartal’da bir annenin 1,5 yaşındaki çocuğuna alkol içirip fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması tepkilere neden oldu. Elinde alkol şişesi ve sigara ile resimleri çekilen 1,5 yaşında bebek babasının şikayeti üzerine annesinden alınarak devlet korumasına alındı. Çocuğun kendisine verilmesini isteyen baba savcılığa başvururken, anne hakkında soruşturma açıldı.
Vali Yerlikaya'dan İstanbul için 'yeni mesai saati' açıklaması
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İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs tedbirlerini içeren 2 yeni genelgeyi 81 ilin valiliğine gönderdi. Koronavirüs kısıtlamaları bu akşam başlıyor. Yeni kısıtlamalara göre hafta sonu 56 saat, hafta için her gün 8 saat sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ayrıca mesai saatleriyle ilgili yeni uygulama da devreye giriyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, yeni mesai saatlerini paylaştı.

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