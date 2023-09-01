Kılıçdaroğlu 'Hollanda'dan büyük bir ülke' dediği Konya için konuştu: Alınmayacak yer değil

Kılıçdaroğlu Konya'yla ilgili iddialı konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Ahlatlıbel’de bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.
Kılıçdaroğlu, 2019’da Millet İttifakı çatısı altında CHP’nin kazandığı belediyelerde yine CHP’li isimlerin aday gösterileceğini söyleyerek İYİ Parti ile işbirliği kriterinin ne olabileceğine dair ilk kez konuştu:
Akşener'in eleştirilerine cevap vermedi
Konya alınmayacak yer değil
Yerel seçim için iddialı konuşan Kılıçdaroğlu, "Konya da alınmayacak yer değil. İyi bir aday bulursak, başarabiliriz." ifadelerini kullandı.