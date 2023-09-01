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Kılıçdaroğlu 'Hollanda'dan büyük bir ülke' dediği Konya için konuştu: Alınmayacak yer değil

Yaptığı bir konuşmada "Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde Konya'da başarılı olabileceklerini öne sürdü. "Konya alınmayacak yer değil" diyen Kılıçdaroğlu, "İyi bir aday bulursak başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

10:57 . 1/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu Konya'yla ilgili iddialı konuştu.

Kılıçdaroğlu Konya'yla ilgili iddialı konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Ahlatlıbel’de bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.


Kılıçdaroğlu, 2019’da Millet İttifakı çatısı altında CHP’nin kazandığı belediyelerde yine CHP’li isimlerin aday gösterileceğini söyleyerek İYİ Parti ile işbirliği kriterinin ne olabileceğine dair ilk kez konuştu:

“CHP’li belediye başkanlarının olduğu yerde CHP’li belediye başkanları vardır, devam eder. Bunun ortası olmaz. Her halükarda Ankara’da da İstanbul’da da dominant olan parti CHP’dir. Öyle kabul etmek lazım.”

Akşener'in eleştirilerine cevap vermedi

Meral Akşener’in eleştirilerine cevap vermeyen Kılıçdaroğlu
"Öyle bir algı yaratılıyor ki sanki biz sabah akşam kavga ediyoruz. Yok öyle bir şey. Konuşuyoruz birbirimizle. Kanlı bıçaklı gibi bir şey yok"
dedi.

Konya alınmayacak yer değil

Yerel seçim için iddialı konuşan Kılıçdaroğlu, "Konya da alınmayacak yer değil. İyi bir aday bulursak, başarabiliriz." ifadelerini kullandı.



#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Konya
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