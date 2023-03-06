Kılıçdaroğlu ile birlikte sahneye çıkan İmamoğlu ve Yavaş'ın asık yüzü dikkat çekti.
Altılı Masa toplantısının ardından CHP'li isimler partilerinin genel merkezinin önünde toplandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile kürsüye çıktı.
Ardından 'cumhurbaşkanı yardımcısı' olarak kürsüye İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş da davet edildi.
'İmamoğlu ve Yavaş ile bir yola çıktık'
Yüzlerinin asık olması dikkat çekti
Yavaş ve İmamoğlu'nun yüzlerinin asık olması dikkat çekti.