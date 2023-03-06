|
Reklam
Reklam
Gündem

Kılıçdaroğlu ile birlikte sahneye çıkan İmamoğlu ve Yavaş'ın asık yüzü dikkat çekti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığının ilan edilmesinin ardından CHP Genel Merkezi önünde açıklamada bulundu. Kürsüye 'cumhurbaşkanı yardımcısı' olarak İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş da davet edildi. Yavaş ve İmamoğlu'nun yüzlerinin asık olması dikkat çekti.

22:31 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu ile birlikte sahneye çıkan İmamoğlu ve Yavaş'ın asık yüzü dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu ile birlikte sahneye çıkan İmamoğlu ve Yavaş'ın asık yüzü dikkat çekti.

Altılı Masa toplantısının ardından CHP'li isimler partilerinin genel merkezinin önünde toplandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile kürsüye çıktı.


Ardından 'cumhurbaşkanı yardımcısı' olarak kürsüye İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş da davet edildi.


'İmamoğlu ve Yavaş ile bir yola çıktık'


Kılıçdaroğlu,
"Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş ile bir yola çıktık. Güzel bir gecedeyiz. Huzur içinde yaşamak istiyoruz."
dedi.

Yüzlerinin asık olması dikkat çekti


Yavaş ve İmamoğlu'nun yüzlerinin asık olması dikkat çekti.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş
2 saat önce
default-profile-img
Kılıçdaroğlu ile birlikte sahneye çıkan İmamoğlu ve Yavaş'ın asık yüzü dikkat çekti
Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu’na 'hayırlı olsun' mesajı: HDP’ye de bekliyoruz
Kılıçdaroğlu serzenişleri başladı: İYİ Parti'de Akşener'i teselli yarışı
Yavaş ve İmamoğlu ile verilen pozu bekledi: Yüz ifadesi geceye damga vuran Akşener'den Kılıçdaroğlu paylaşımı
İstanbul'da Berat Kandili idrak edildi
Filistinlileri birbirinden ayıran yasa bir yıl daha uzatıldı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.