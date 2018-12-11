Gündem Kılıçdaroğlu ile görüşen Mansur Yavaş İYİ Partiden adaylığı reddetti
POLİTİKA

Mansur Yavaş İYİ Parti'den adaylığı reddetti - CHP ile İYİ Parti ittifakında Yavaş krizi

Kılıçdaroğlu ile görüşen Mansur Yavaş İYİ Parti’den adaylığı reddetti

CHP ile İYİ Parti arasında devam eden yerel seçimlerde ittifak görüşmelerinde ortaya çıkan kriz giderek büyüyor. Büyükşehirleri bölüşemeyen partilerde en son yaşanan kriz ise Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den aday gösterilmeye ret cevabı vermesi oldu.

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Mansur Yavaş - Kemal Kılıçdaroğlu
Mansur Yavaş - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP ile İYİ Parti’nin yerel seçimler için işbirliği görüşmelerinde son üç gündür trafik başdöndürücü bir şekilde devam ediyor.

Son olarak haftasonu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir araya gelmiş ancak görüşmede Balıkesir ve Ankara illeri ile ilgili bir tıkanma yaşanmıştı. Hürriyet'in haberine göre; Krizin aşılması için çözüm arayışı iki gün boyunca sürdü. Her iki parti adına görüşmeleri yürüten genel başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ile Koray Aydın Pazar günü yeniden başladığı çözüm arayışına pazartesi günü de devam etti.

CHP VE İYİ PARTİ KURMAYLARI YAVAŞ'TA ANLAŞTI

  • İlk olarak Pazartesi günü, sabah saatlerinde bir araya gelen Salıcı ve Aydın, TBMM’deki Bütçe görüşmeleri sürerken, akşam saatlerinde bir kez daha buluştu. Bu görüşmede Ankara’da Mansur Yavaş’ın İYİ Parti’den aday olması, CHP’nin de bu adayı desteklemesi konusunda uzlaşıldı. Konu liderlere iletildi.

YAVAŞ KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Bütçe görüşmeleri için TBMM Genel Kurulu’nda bulunan Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde Meclis’teki makam odasına geçti. Kılıçdaroğlu burada Salıcı ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile bir süre görüştü. Ardından TBMM’den ayrılan Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez’e geçerek burada Yavaş ile bir araya geldiği öğrenildi.

YAVAŞ İYİ PARTİ ADAYLIĞINI REDDETTİ

  • Görüşmede Kılıçdaroğlu, iki partinin üzerinde uzlaştığı formülü Yavaş’a aktardı. Ancak Yavaş’ın İYİ Parti’den aday olmayı reddettiği öğrenildi.

KRİZİN ARDINDAN YENİ İSİM ARAYIŞI

İki partinin kurmayları bu sabah bir araya gelerek yeni isimler üzerinde görüşecek. Görüşmede, Metin Özaslan ve Cengiz Topel Yıldırım isimleri üzerinde yeniden uzlaşı aranacağı konuşuluyor.

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