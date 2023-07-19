Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu yüz yüze gelecek: Gözler pazar günü yapılacak Parti Meclisi toplantısına çevrildi

Ekrem İmamoğlu dahil belediye başkanlarının Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi bekleniyor.
Seçimlerde alınan yenilgiden hemen sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'değişim' isyanı başlatıldı. Söz konusu çağrıların öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'nin önde gelen isimleri, online olarak 'gizli' bir toplantı gerçekleştirdi. Sosyal medyaya sızdırılan görüntüler sonrasında CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplandı. MYK toplantısı sonrası kamera karşısına geçen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, konuya ilişkin sert ifadeler kullanıp,
"Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da dikkate almayız. Yarışmaya evet diyoruz ama bu süreçte de partimizin yıpratılmasını doğru bulmuyoruz. Partimizin genel başkanı ve Merkez Yönetim Kurulu 100 yıllık CHP gemisini limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır, bunu da yapacaktır.
" dedi.
CHP'den olağanüstü Parti Meclisi toplantısı
CHP'den olağanüstü Parti Meclisi toplantısı
Yaşananların ardından CHP yönetimi, Parti Meclisi'ni 23 Temmuz Pazar günü saat 13.00'te toplantıya çağırdı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla başlayacağı belirtilen toplantıda, parti içi ve ekonomik gelişmeler ile kongre sürecinin ele alınacağı bildirildi.
"İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu yüz yüze gelecek"
"İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu yüz yüze gelecek"
Halk TV'de detaylara ilişin konuşan Gazete Duvar Muhabiri Serkan Alan,
"Toplantıda Ekrem İmamoğlu dahil belediye başkanlarının Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşması bekleniyor."
dedi.
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Seçim
16 saat önce