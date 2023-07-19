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Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu yüz yüze gelecek: Gözler pazar günü yapılacak Parti Meclisi toplantısına çevrildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' isyanı başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, partinin önde gelen isimleriyle 'gizli' bir toplantı yaptığı görüntüler basına sızdırıldı. Yaşananlara CHP Genel Merkezi'nden tepki gelirken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23 Temmuz Pazar günü Parti Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdığı ifade edildi. Gazeteci Serkan Alan, toplantıda İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile yüz yüze geleceğini ifade etti.

21:56 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu dahil belediye başkanlarının Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi bekleniyor.

Ekrem İmamoğlu dahil belediye başkanlarının Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi bekleniyor.

Seçimlerde alınan yenilgiden hemen sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'değişim' isyanı başlatıldı. Söz konusu çağrıların öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'nin önde gelen isimleri, online olarak 'gizli' bir toplantı gerçekleştirdi. Sosyal medyaya sızdırılan görüntüler sonrasında CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplandı. MYK toplantısı sonrası kamera karşısına geçen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, konuya ilişkin sert ifadeler kullanıp,
"Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da dikkate almayız. Yarışmaya evet diyoruz ama bu süreçte de partimizin yıpratılmasını doğru bulmuyoruz. Partimizin genel başkanı ve Merkez Yönetim Kurulu 100 yıllık CHP gemisini limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır, bunu da yapacaktır.
" dedi.

CHP'den olağanüstü Parti Meclisi toplantısı

Yaşananların ardından CHP yönetimi, Parti Meclisi'ni 23 Temmuz Pazar günü saat 13.00'te toplantıya çağırdı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla başlayacağı belirtilen toplantıda, parti içi ve ekonomik gelişmeler ile kongre sürecinin ele alınacağı bildirildi.

"İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu yüz yüze gelecek"

Halk TV'de detaylara ilişin konuşan Gazete Duvar Muhabiri Serkan Alan,
"Toplantıda Ekrem İmamoğlu dahil belediye başkanlarının Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşması bekleniyor."
dedi.

CHP yandaşı gazeteci Fikret Bila: Özgür Özel ve Gökhan Günaydın'ın istifası istenecek
CHP yandaşı gazeteci Fikret Bila: Özgür Özel ve Gökhan Günaydın'ın istifası istenecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li kurmayların sızdırılan gizli toplantı videosu sonrası yapılan MYK toplantısına CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın katılmadı. CHP yandaşı gazeteci Fikret Bila, konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kişilerle konuştuğunu ve bu toplantıların 'kumpas' olarak değerlendirildiğini söyledi. Bila, "Kılıçdaroğlu'na karşı hareket içinde olmak ve bu koltuklarda oturmak uygun olmaz düşüncesiyle Özel ile Günaydın'ın istifa etmeleri istenecek. Eğer kendileri istifa etmezse Meclis grubu bir güvenoyu talep ederek bu iki ismin görevi bırakmalarını sağlayabilir" dedi.

#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Seçim
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