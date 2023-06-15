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'Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu yenileceği seçime itecek' diyen Cem Toker: Erdoğan'ın İstanbul'da kaybetmeye niyeti yok

LDP eski Genel Başkanı Cem Toker, katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gemiyi limana sağlam götüreceğim" açıklamasını değerlendirdi. "Herkes biliyor geminin su aldığını, herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini." şarkısıyla Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Toker, "Gemi su alıyor" dedi. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na yeniden İBB adayı olmasını dayatıp 'yenileceği bir seçime' iteceğini söyleyen Toker, "Erdoğan'ın öyle kaybetme niyeti yok. Erdoğan öyle iki kere aynı çukura düşmeyecek aynı yolda." ifadelerini kullandı.

10:21 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
LDP eski Genel Başkanı Cem Toker Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na yeniden İBB adayı olmasını dayatıp 'yenileceği bir seçime' iteceğini söyledi.

LDP eski Genel Başkanı Cem Toker Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na yeniden İBB adayı olmasını dayatıp 'yenileceği bir seçime' iteceğini söyledi.

Seçim yenilgisinin ardından ilk grup toplantısını gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir. Gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin." sözleriyle koltuğundan kalkmayacağının mesajını verdi.

LDP eski Genel Başkanı Cem Toker, Sözcü TV yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını değerlendirdi.

'Gemi su alıyor'

"Herkes biliyor geminin su aldığını, herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini." şarkısıyla Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Toker,
"Gemi su alıyor. Kılıçdaroğlu'nun partinin önünü açması gerekiyor. Türkiye'de şu an bir muhalefet partisi yok, muhalefet yok."
dedi.

'Erdoğan iki kere aynı çukura düşmeyecek'

Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na yeniden İBB adayı olmasını dayatıp 'yenileceği bir seçime' iteceğini söyleyen Toker, "Erdoğan'ın öyle kaybetme niyeti yok. Erdoğan öyle iki kere aynı çukura düşmeyecek aynı yolda." ifadelerini kullandı.



#Cem Toker
#LDP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
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