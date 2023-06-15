'Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu yenileceği seçime itecek' diyen Cem Toker: Erdoğan'ın İstanbul'da kaybetmeye niyeti yok

LDP eski Genel Başkanı Cem Toker Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na yeniden İBB adayı olmasını dayatıp 'yenileceği bir seçime' iteceğini söyledi.
Seçim yenilgisinin ardından ilk grup toplantısını gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir. Gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin." sözleriyle koltuğundan kalkmayacağının mesajını verdi.
LDP eski Genel Başkanı Cem Toker, Sözcü TV yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını değerlendirdi.
'Gemi su alıyor'
'Erdoğan iki kere aynı çukura düşmeyecek'
Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na yeniden İBB adayı olmasını dayatıp 'yenileceği bir seçime' iteceğini söyleyen Toker, "Erdoğan'ın öyle kaybetme niyeti yok. Erdoğan öyle iki kere aynı çukura düşmeyecek aynı yolda." ifadelerini kullandı.