'Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu yenileceği seçime itecek' diyen Cem Toker: Erdoğan'ın İstanbul'da kaybetmeye niyeti yok

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul'u da düşünmek zorundayım." sözlerine yanıt verdi. "O bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir nokta" diyen İmamoğlu, "Ama mesele İstanbul'dan da ibaret değil." ifadelerini kullandı.