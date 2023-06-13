Kılıçdaroğlu 'istifa' sorusunu 'Hangi kanaldan geliyorsunuz?' diyerek cevapladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP'nin taciz, tecavüz ve son olarak Beşiktaş Belediyesi'nde yaşanan yolsuzluk skandalıyla ilgili sert eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Türkiye'de hiçbir il yok ki CHP'nin teşkilatında taciz, tecavüz olmasın. Beşiktaş Belediyesi'nde şu andaki tutuklama veya gözaltına alma sebepleri çok çok berbat. Yine yolsuzluk, yine bu tür sıkıntılar. Çünkü yalancının mumu yatsıya kadar yanar ve artık bu mızrak çuvala sığmıyor" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun çocuğa istismar iddialarını kullanarak şov yaptığını söyleyen Erdoğan, "Sen 13-14 yaşında kızları dağa kaçırılan Diyarbakır Annelerini bugüne kadar hiç savundun mu? O gözü yaşlı anneleri bugüne kadar hiç gidip ziyaret ettin mi? Bu dağdaki, bu Kandil'deki teröristlerin, bu yavruları silahlandırdığını, onlara taciz tecavüz ettiklerini bildiğin halde, bu yönde attığın bir adım var mı?" diye konuştu.