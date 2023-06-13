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Kılıçdaroğlu 'istifa' sorusunu 'Hangi kanaldan geliyorsunuz?' diyerek cevapladı

Cumhurbaşkanlığı seçiminden hezimetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısından ayrılırken, muhabir tarafından kendisine yöneltilen, 'İstifa edecek misiniz?' sorusunu, 'Hangi kanaldan geliyorsunuz?' diyerek cevapladı.

17:14 . 13/06/2023 Salı
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Kemal Kılıçdaroğlu - Özgür Özel.

Kemal Kılıçdaroğlu - Özgür Özel.

Seçimleri kaybetmesinin ardından muhalif medya tarafından hedefe konulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısından ayrılırken, muhabir tarafından kendisine yöneltilen, 'İstifa edecek misiniz?' sorusuna ilginç bir cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında 12 seçim kaybeden, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde de muhalifler tarafından pohpohlanan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir hüsrana uğradı. Topyekün birleşen muhalefetin desteğine rağmen seçim hezimeti yaşayan CHP lideri, kaybetmesinin ardından muhalif medya ve gazetecilerin saldırısına uğradı.



CHP içerisinde koltuk kavgası başlarken, muhalifler de sık sık istifa çağrıları yaparak Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurmaya başladı.

Kılıçdaroğlu ise bu çağrılara kulak asmadan 'görevimin başındayım' mesajı verdi.

'Hangi kanaldan geliyorsunuz'

Bugün de partisinin grup toplantısına katılan CHP lideri, toplantının ardından koridorda muhabirlerle karşılaştı.

Burada kendisine yöneltilen, 'İstifa edecek misiniz?' sorusuna, 'Hangi kanaldan geliyorsunuz?' diyerek yanıt verdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliğinin iptali için AYM'ye başvuran bizzat Kılıçdaroğlu'dur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliğinin iptali için AYM'ye başvuran bizzat Kılıçdaroğlu'dur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda milyonların merakla beklediği açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını eleştirerek konunun ülke gündeminden AK Parti'nin çalışmaları ile çıkartıldığını söyledi. Türkiye'nin başörtüsü meselesi olmadığını belirten Erdoğan, Kılıçdaroğlunun riyâkarlık belgesini milyonlarla paylaşarak, "Biz 2008 yılında MHP ile birlikte mecliste başörtüsü tartışmalarını kökten çözecek anayasa değişikliği yapmıştık. Bunu 411 el kaosa kalktı manşetiyle duyurmuşlardı. Ancak iptali için bunu AYM'ye götüren bizzat Kılıçdaroğlu'nun kendisiydi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete yolsuzluk ve taciz tepkisi: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete yolsuzluk ve taciz tepkisi: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP'nin taciz, tecavüz ve son olarak Beşiktaş Belediyesi'nde yaşanan yolsuzluk skandalıyla ilgili sert eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Türkiye'de hiçbir il yok ki CHP'nin teşkilatında taciz, tecavüz olmasın. Beşiktaş Belediyesi'nde şu andaki tutuklama veya gözaltına alma sebepleri çok çok berbat. Yine yolsuzluk, yine bu tür sıkıntılar. Çünkü yalancının mumu yatsıya kadar yanar ve artık bu mızrak çuvala sığmıyor" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun çocuğa istismar iddialarını kullanarak şov yaptığını söyleyen Erdoğan, "Sen 13-14 yaşında kızları dağa kaçırılan Diyarbakır Annelerini bugüne kadar hiç savundun mu? O gözü yaşlı anneleri bugüne kadar hiç gidip ziyaret ettin mi? Bu dağdaki, bu Kandil'deki teröristlerin, bu yavruları silahlandırdığını, onlara taciz tecavüz ettiklerini bildiğin halde, bu yönde attığın bir adım var mı?" diye konuştu.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#istifa
#CHP
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