Kılıçdaroğlu 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 'sanık' sıfatıyla duruşmaya çağrıldı

Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, geçtiğimiz yıl ABD'ye düzenlediği ziyaret sırasında 8 saat ortadan kaybolan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süre zarfında 'birileriyle' görüştüğünü söyledi. Görüşmelere dair kasetlerin de olduğunu belirten Sevigen, "Kılıçdaroğlu 'bırakmak istesem de bırakamam' diyor. Kendisini orada tutan güçler var. Kayıp 8 saatte kimlerle görüştüğüne dair kaset gibi görüntülü belgeler var" diye konuştu.