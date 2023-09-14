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Kılıçdaroğlu 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 'sanık' sıfatıyla duruşmaya çağrıldı

Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan dava açılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında milletvekili dokunulmazlığı olmadığı gerekçesiyle duruşmaya çağrı kağıdı gönderildiği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'na 7 Mart 2024 tarihinde görülecek olan duruşmada ceza alması durumunda siyasi yasak verilebileceği öğrenildi.

14:20 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu'nun yargılanacağı dava, 7 Mart 2024'te görülecek.

Kılıçdaroğlu'nun yargılanacağı dava, 7 Mart 2024'te görülecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 9 yıl önce Erdoğan Bayraktar'a yönelik sözleri nedeniyle "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle 2016 yılında dava açıldı.

Duruşma 7 Mart 2024'te görülecek

Seçimlerde milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı kalkan Kılıçdaroğlu'na, davanın açıldığı İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesince "sanık" sıfatıyla tebligat gönderilerek duruşmaya çağrıldı. İlk duruşma, 7 Mart 2024'te görülecek. Ancak Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin alınması için Ankara'ya talimat yazıldı. Kılıçdaroğlu'nun ceza alması durumunda siyasi yasak verilebileceği öğrenildi.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Erdoğan Bayraktar
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