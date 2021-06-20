Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul tehditlerini sürdürüyor: Kimse ihaleye girmesin paralarını vermeyeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Gaziantep’te düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı’na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin tehditte bulundu.

"Kimse ihaleye girmesin"

"Hiç kimse Kanal İstanbul ihalesine girmesin" diyen Kılıçdaroğlu, "Ama illa gireceklerse o zaman biz onlarla ilişkiyi keseriz. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle saçma bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

"Paralarını vermeyeceğiz"

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Biz haklıyız. Paralarını vermeyeceğiz. Hiç yıllardır sürüncemede kalan yatırım yok mu? Bunun vebali vardır. Bunun hesabı sorulmayacak mı? Ben bunu söyleyince kızıyorlar.

OYNAT 00:34 Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde Kanal İstanbul'u durdurup krediyi ödemeyeceğiz para veren ülkeyle de aramıza mesafe koyacağız CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İktidara gelmeleri halinde Kanal İstanbul projelerini durduracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, 'Parasını ödemeyeceğiz. Buna kredi veren ülkeyle de aramıza mesafe koyacağız' ifadelerini kullandı.

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"Yatırım yapmalarının önünü keseceğiz"

Kılıçdaroğlu, 9 Haziran'da Kanal İstanbul Projesi'ni iktidara geldiklerinde durduracaklarını söyleyip, "Kanal İstanbul Projesi'nde bulunan şirketlerin paralarını asla ödemeyeceğiz. Türkiye’de yatırım yapmalarının önünü keseceğiz" demişti.

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İhaleye girecek bankaları da tehdit etti

Kılıçdaroğlu, bir başka konuşmasında da bankaları tehdit etmişti. "Bankaların buna finans kaynağı ayıracağını düşünmüyorum. Eğer bizden bir banka buraya kredi verirse günü geldiğinde o da görür. Bakın bu kadar açık, net söylüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

GÜNDEM Kemal Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde Kanal İstanbul'u durduracağız

GÜNDEM Kılıçdaroğlu’ndan bankalara tehdit: Kanal İstanbul’a kredi verirlerse günü geldiğinde görürler