‘Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim’ demişti: Eren Erdem CHP'nin sosyal medyasından sorumlu olacak

CHP'nin sosyal medyası 'Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim' diyerek namus sözü veren Eren Erdem'e emanet edildi.
Türkiye, tarihi bir seçimi geride bıraktı. Meclis'te ve kabinede isimler belli oldu ve hareketlilik başladı. Muhalefet cephesinde ise mağlubiyetin ardından seçim muhasebesi sürüyor. CHP içerisinde değişim sesleri yükselmeye başlarken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları da devam ediyor. Bu süreçte ise Merkez Yönetim Kurulu üyeleri istifa etmiş, Kılıçdaroğlu da istifaları kabul etmişti. Ardından gözler cumartesi günü yapılan CHP Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrildi. 5 saat süren toplantıdan ise 'kurultay' kararı çıktı.
Sosyal medya Eren Erdem'e emanet edildi
Sosyal medya yönetimi ise seçim gecesi 'kazandık' paylaşımları yapan ve 'Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim' diyerek namus sözü veren Eren Erdem'e emanet edildi.
İşte MYK listesindeki isimler:
KEMAL KILIÇDAROĞLU
YEREL YÖNETİMLER
SOSYAL POLİTİKALAR
TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER
İDARİ VE MALİ İŞLER
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ
EKONOMİ POLİTİKALARI -PARTİ SÖZCÜSÜ
İŞÇİ SENDİKALARI, STK VE MESLEK KURULUŞLARI
İŞVEREN ÖRGÜTLERİ
GENEL SEKRETER
DOĞA HAKLARI
YURTDIŞI ÖRGÜTLENME
BİLİM- YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU
HUKUK VE SEÇİM İŞLER