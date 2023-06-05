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‘Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim’ demişti: Eren Erdem CHP'nin sosyal medyasından sorumlu olacak

CHP’nin yeni Merkezi Yürütme Kurulu üyeleri belirlendi. Parti örgütü ve örgüt yönetimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kontrolünde belirlendi. Öte yandan sosyal medya yönetimi ise seçim gecesi 'kazandık' paylaşımları yapan ve 'Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim' diyerek namus sözü veren Eren Erdem'e emanet edildi.

15:14 . 5/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP'nin sosyal medyası 'Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim' diyerek namus sözü veren Eren Erdem'e emanet edildi.

CHP'nin sosyal medyası 'Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim' diyerek namus sözü veren Eren Erdem'e emanet edildi.

Türkiye, tarihi bir seçimi geride bıraktı. Meclis'te ve kabinede isimler belli oldu ve hareketlilik başladı. Muhalefet cephesinde ise mağlubiyetin ardından seçim muhasebesi sürüyor. CHP içerisinde değişim sesleri yükselmeye başlarken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları da devam ediyor. Bu süreçte ise Merkez Yönetim Kurulu üyeleri istifa etmiş, Kılıçdaroğlu da istifaları kabul etmişti. Ardından gözler cumartesi günü yapılan CHP Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrildi. 5 saat süren toplantıdan ise 'kurultay' kararı çıktı.

Sosyal medya Eren Erdem'e emanet edildi

Sosyal medya yönetimi ise seçim gecesi 'kazandık' paylaşımları yapan ve 'Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim' diyerek namus sözü veren Eren Erdem'e emanet edildi.

İşte MYK listesindeki isimler:


1- GENEL BAŞKAN

KEMAL KILIÇDAROĞLU

2- AHMET AKIN

YEREL YÖNETİMLER

3. AYLİN YAMAN

SOSYAL POLİTİKALAR


4. AYSU BANKOĞLU

TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER


5. BÜLENT KUŞOĞLU

İDARİ VE MALİ İŞLER


6. DEVRİM BARIŞ ÇELİK

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ


7. EREN ERDEM

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ


8. FAİK ÖZTRAK

EKONOMİ POLİTİKALARI -PARTİ SÖZCÜSÜ


9. HASAN EFE UYAR

İŞÇİ SENDİKALARI, STK VE MESLEK KURULUŞLARI


10. LALE KARABIYIK

İŞVEREN ÖRGÜTLERİ


11. NESLİHAN HANCIOĞLU

GENEL SEKRETER


12. SEMRA DİNÇER

DOĞA HAKLARI


13. TAHSİN TARHAN

YURTDIŞI ÖRGÜTLENME


14. YUNUS EMRE

BİLİM- YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU


15. ZEYNEL EMRE

HUKUK VE SEÇİM İŞLER



#Eren Erdem
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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