‘Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim’ demişti: Eren Erdem CHP'nin sosyal medyasından sorumlu olacak

Türkiye, tarihi bir seçimi geride bıraktı. Meclis'te ve kabinede isimler belli oldu ve hareketlilik başladı. Muhalefet cephesinde ise mağlubiyetin ardından seçim muhasebesi sürüyor. CHP içerisinde değişim sesleri yükselmeye başlarken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları da devam ediyor. Bu süreçte ise Merkez Yönetim Kurulu üyeleri istifa etmiş, Kılıçdaroğlu da istifaları kabul etmişti. Ardından gözler cumartesi günü yapılan CHP Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrildi. 5 saat süren toplantıdan ise 'kurultay' kararı çıktı.