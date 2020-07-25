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Gündem Kılıçdaroğlu kendi atadığı il başkanları tarafından kurultayda aday gösterildi
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu kendi atadığı il başkanları tarafından kurultayda aday gösterildi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin "hedef iktidar" temalı 37. Olağan Kurultayı bugün başlıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimde altıncı kez aday olacak. Kurultayda, Kılıçdaroğlu’na karşı koltuk yarışına girecek olan İlhan Cihaner, Tolga Yarman ve Aytuğ Atıcı, rakip olabilmek için önce 68 delegenin imzasını almaya çalışacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu

Kuruluşundan itibaren 36 olağan ve 19 olağanüstü kurultay yapan CHP'nin "hedef iktidar" temalı 37. Olağan Kurultayı bugün başlıyor. Bin 356 delegenin oy kullanacağı kurultayda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kurultayda asıl yarış yarın yapılacak Parti Meclisi (PM) seçimleri için olacak.

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Koronavirüse karşı tüm tedbirler alındı

Ankara Bilkent Odeon'da iki gün sürecek kurultayın ilk günü genel başkanlık, ikinci günü ise 60 sandalyeli PM için seçimler yapılacak. Açık havada, seyircisiz yapılacak kurultayda, koronavirüs riskine karşı radikal tedbirler alınacak.

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CHP liderinin üç rakibi var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü genel başkanlık seçiminde 80 il başkanının imzasıyla 6’ncı kez aday olacak. 68 delege imzasına ulaşırlarsa, üçü de rakibi çıkacak. İlhan Cihaner, Tolga Yarman ve Aytuğ Atıcı daha önce aday adayı olduklarını açıklamıştı. Ancak kurultayda imza sayısına ulaşsalar bile, şanslarının yüksek olmadığı biliniyor.

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9 seçime girdi hepsini kaybetti

Kılıçdaroğlu, 2010 yılında oturduğu CHP Genel Başkanlığı koltuğunda 9 seçime girdi ve hepsini de kaybetti. Genel Başkan olarak seçildiğim zaman kendime yüzde 40 gibi hedef koydum diyen Kılıçdaroğlu, girdiği ilk seçimde hedefinin yanına bile yaklaşamadı ve seçimlerden yüzde 25.9 oy alarak hüsrana uğradı.

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