Kılıçdaroğlu kendi atadığı il başkanları tarafından kurultayda aday gösterildi

Kuruluşundan itibaren 36 olağan ve 19 olağanüstü kurultay yapan CHP'nin "hedef iktidar" temalı 37. Olağan Kurultayı bugün başlıyor. Bin 356 delegenin oy kullanacağı kurultayda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kurultayda asıl yarış yarın yapılacak Parti Meclisi (PM) seçimleri için olacak.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu partide galibiyeti garantiledi: En dişli rakibi Muharrem İnce, CHP Kurultayı'nda aday olmayacak

OYNAT 00:32 Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse unutmasın" dediği sözü unuttu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Konuşma esnasında "Hiç kimse Gazi Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın" diye vurguladığı sözü kendisi unutarak zor anlar yaşadı.

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Koronavirüse karşı tüm tedbirler alındı

Ankara Bilkent Odeon'da iki gün sürecek kurultayın ilk günü genel başkanlık, ikinci günü ise 60 sandalyeli PM için seçimler yapılacak. Açık havada, seyircisiz yapılacak kurultayda, koronavirüs riskine karşı radikal tedbirler alınacak.

OYNAT 00:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Hukuksuzca tutuklandılar' dediği HDP'li Güven: Kürt sorunu sürdükçe gerillaya katılımlar da olacak savaş da olacak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, teröristleri öven ve cenazesine giden HDP'li Güven ile Farisoğulları'nın vekilliğinin düşürülmesini eleştirdi. HDP'ye göz kırpan CHP lideri, 'Bu yapılan hukuksuzluktur' dedi. Oysa HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada 'Kürt sorunu devam ettikçe gerillaya katılım da olacak, çatışma da olacak, savaş da olacak' ifadelerini kullanmıştı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e tepki: Muhalefet liderleri goygoy peşindeler

CHP liderinin üç rakibi var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü genel başkanlık seçiminde 80 il başkanının imzasıyla 6’ncı kez aday olacak. 68 delege imzasına ulaşırlarsa, üçü de rakibi çıkacak. İlhan Cihaner, Tolga Yarman ve Aytuğ Atıcı daha önce aday adayı olduklarını açıklamıştı. Ancak kurultayda imza sayısına ulaşsalar bile, şanslarının yüksek olmadığı biliniyor.

GÜNDEM Muharrem İnce: CHP bu pisliği temizlemelidir

GÜNDEM Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha: CHP'li İlhan Cihaner genel başkanlığa adaylığını açıkladı

9 seçime girdi hepsini kaybetti

Kılıçdaroğlu, 2010 yılında oturduğu CHP Genel Başkanlığı koltuğunda 9 seçime girdi ve hepsini de kaybetti. Genel Başkan olarak seçildiğim zaman kendime yüzde 40 gibi hedef koydum diyen Kılıçdaroğlu, girdiği ilk seçimde hedefinin yanına bile yaklaşamadı ve seçimlerden yüzde 25.9 oy alarak hüsrana uğradı.