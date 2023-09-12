Kılıçdaroğlu koltuğuna göz diken İmamoğlu'na İstanbul'u işaret etti: Kendisi adayımızdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 ve 28 Mayıs'taki milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından seçmeni ve partililer tarafından hedef tahtasına kondu. Kendisine yönelik başlatılan 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP lideri, bugüne kadar hiç adaylık başvurusu yapmadığını, delegelerin kendisini tercih etmesi ve aday göstermesi durumunda CHP Genel Başkanlığına yeniden aday olacağını söyledi.