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Kılıçdaroğlu koltuğuna göz diken İmamoğlu'na İstanbul'u işaret etti: Kendisi adayımızdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde yaptığı açıklamalar sonrasında genel başkanlığa aday olacağı konuşulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rota çizdi. CHP'nin İBB adayının İmamoğlu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette İmamoğlu adayımızdır" dedi.

Hüseyin Berk
19:54 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu

Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 ve 28 Mayıs'taki milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından seçmeni ve partililer tarafından hedef tahtasına kondu. Kendisine yönelik başlatılan 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP lideri, bugüne kadar hiç adaylık başvurusu yapmadığını, delegelerin kendisini tercih etmesi ve aday göstermesi durumunda CHP Genel Başkanlığına yeniden aday olacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da yeniden CHP genel başkanlığına göz kırparak,
"Tespitim şu; CHP değişirse, Türkiye değişir. Vaadim de net; CHP değişecek, Türkiye değişecek."
ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, son günlerde yaptığı açıklamalarla genel başkanlığa aday olacağı konuşulan İmamoğlu'na rota çizdi.



Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu adayımızdır

CHP'nin İBB adayının İmamoğlu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "
Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette İmamoğlu adayımızdır
" dedi.

"Kimseye kırgın değilim"

Sözcü'den İpek Özbey' konuşan CHP lideri,
"Kimseye de özel bir kırgınlığım yok. Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz, yılgınlık bizim kitabımızda yazmaz"
diye konuştu.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#İBB
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