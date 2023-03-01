Kılıçdaroğlu komada: MHP lideri Bahçeli'den yalanlara tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde tek bir çadırın olmadığını iddia edenlere sert tepki gösterdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde tek bir çadırın olmadığını iddia edenlere sert tepki gösterdi. Aynı iddiaların CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da dillendirildiğini kaydeden Bahçeli, “CHP Genel Başkanı’nın kendi içinde korkunç çelişkilere gömüldüğü ortadadır” dedi.
BİR KEZ OLSUN İNSAN OLMAYI DENEMİYORLAR
Kılıçdaroğlu’nun komada olduğunu ifade eden Bahçeli, “Deprem bölgesinde tek bir çadırın olmadığını iddia etmek rezil bir siyasi saplantının, meczup ve muzır bir ideolojik savrulmanın hezimet dolu iftirasıdır. Bir kez olsun insan olmayı denemiyorlar. Bir kez olsun acılarımızı paylaşmayı göze alamıyorlar. Bir kez olsun şerefli davranmayı başaramıyorlar. Aynı yalana CHP Genel Başkanı da tevessül etmiş, son grup toplantısında gene hezeyandan hezeyana sürüklenmiştir. Demiş ki; 'Depremzedelere çadır, konteyner, mobil duş ve tuvalet götüremediniz.' Öyle anlaşılıyor ki, Kılıçdaroğlu komadadır, aklını ve siyasi ahlakını taşeronu olduğu mihraklara devretmiştir” ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Türk futbolunu lekelemeye, sporu siyasileştirmeye çalışanlar alçakça bir kurgunun içindedir" dedi. Beşiktaş üyeliğinden istifa ettiğini açıklayan Bahçeli, "Artık ‘Karagümrük’lüyüm" ifadelerini kullandı.