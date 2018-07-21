Gündem Kurultay sorusu Kılıçdaroğlunu sinirlendirdi
POLİTİKA

CHP'de kurultay krizi büyüyor... Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama

Kurultay sorusu Kılıçdaroğlu'nu sinirlendirdi

Muharrem İnce'nin çağrısıyla başlayan olağanüstü kurultay krizi sürüyor. Gazetecilerin 'kurultay' sorusuna sinirlenen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Allah aşkına Türkiye'nin gündemi ne? Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil" yanıtını verdi.

Haber Merkezi AA
Kılıçdaroğlu, gazetecilerin kurultayla ilgili sorusuna sinirlendi.
Kılıçdaroğlu, gazetecilerin kurultayla ilgili sorusuna sinirlendi.

CHP'de Muharrem İnce'nin çağrısıyla başlayan olağanüstü kurultay krizi büyüyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin kurultay sorusuna sinirlendi. "Allah aşkına Türkiye'nin gündemi ne" diyen Kılıçdarolu, "İnsanlar geçim derdinde, birileri koltuk derdinde, olacak şey değil" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gündemine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin sebepsiz yere hapiste olduğunu iddia etti.

CHP'li Enis Berberoğlu ile Eren Erdem'in yargılanmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Yurt dışına kaçacak deniliyor oysa dokunulmazlık kalktıktan sonra 38 kez yurt dışına gitti geldi, niye kaçsın" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Bütün bunlar Türkiye'nin gündemindeyken, biz nelerle uğraşıyoruz. Önümüzdeki günlerde bir toplantı yapacağım, genel yayın yönetmenleriyle bir araya geleceğim, bu konularda biraz daha ayrıntılı düşüncelerimi aktarırım."

Kılıçdaroğlu kurultay sorusuna cevap veremedi
OYNAT 00:38
Kılıçdaroğlu kurultay sorusuna cevap veremedi
Gazetecilerin 'kurultay' sorusuna sinirlenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah aşkına Türkiye'nin gündemi ne? Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil" yanıtını verdi.

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"11'de sunarlarsa gereğini yaparız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, dün imza tartışması hakkında açıklama yaptı.

Erkek, toplanan imzaların 604'ü bulması ve noter onayıyla Genel Merkez'e iletilmesi durumunda gerekenin yapılacağını kaydetti.

Tartışmaları başlatan yemek

  • CHP'de kurultay tartışmalarını başlatan Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada, 40 yıl sonra psikolojik barajı aştıklarını vurgulamış ve "Önümde yürü derlerse ben buna hazırım" demişti.
  • Daha sonra Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen İnce, 'onursal başkanlık' teklifini de açıklamıştı.
  • Kılıçdaroğlu ise İnce'nin, "Kendisiyle bir yarış, rekabet içerisinde olmak istemediğimi ilettim" sözlerine, "Özel bir yemekti, bağlamından koparmak siyasi bir nezaketsizlik" ifadeleriyle tepki göstermişti.

Kılıçdaroğlu'nun 'başarısı' sorgulanıyor

Girdiği hiçbir seçimden galip olarak çıkamayan Kılıçdaroğlu'nun 24 Haziran seçimlerinde HDP'yi Meclis'e sokması ve partisinin oylarını düşürmesi eleştirilerin yeniden artmasına neden oldu.

Ancak buna rağmen Kılıçdaroğlu, seçimlerden sonra basının karşısına çıkarak, "Başaracağız" mesajını verdi.

Danışmanı da güvenmiyor

Son olarak, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ekrem Kerem Oktay, CHP'nin seçimlerden hezimetle çıkmasına tepki gösterdi ve görevinden istifa etti.

Oktay istifa ederken, "CHP değişmeli, yeninden halkımıza umut vermeli" açıklamasını yaptı. Ardından da olağanüstü kurultayın toplanması için imza verdi.

Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı istifa etti
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı istifa etti

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