Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı onay verirse Cumhurbaşkanı adayıyım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilmeceye dönen cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir açıklama daha geldi.

KILIÇDAROĞLU'NA ADAYLIK SORUSU

Sözcü'den Ruhat Mengi'ye konuşan Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen "Millet ittifakı karar verirse ben aday olurum” diyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

"KARAR VERİLİRSE KABUL EDERİM"

Millet İttifakı'nın kararı ve onayı olması halinde adaylıktan kaçmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Elbette, yani Millet İttifakı derse ki 'Siz aday olun', kabul ederim. Çünkü onurlu bir görev Cumhurbaşkanlığı. Bu aşamada tartışmayı kişiler bazına indirgemek doğru değil" dedi.

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"HDP İLE İTTİFAK YAPMADIK"

CHP lideri, röportajda HDP ile ittifak yapmadıklarını da savundu. "HDP ile ittifak söz konusu mu?" sorusu karşısında Kılıçdaroğlu, "Biz HDP ile hiç ittifak yapmadık ki. Sadece İYİ Parti ve Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak yaptık, aynı ittifakla yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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