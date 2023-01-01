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Kılıçdaroğlu muhalifleri bölmek istiyor

Genel başkanlık yarışında karşısına iki aday çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay öncesi siyasi hamlelerine başladı. İki adayın konuşması için parti merkezinin kapılarını açan Kılıçdaroğlu’nun asıl hedefi kurultaydaki muhalif delegelerin bölünmesini sağlamak.

Uğur Duyan
04:00 . 17/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Kongre takvimi işleyen CHP’de Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun kurultay hamleleri de gelmeye başladı. CHP yönetimi Kılıçdaroğlu’na rakip olan Özgür Özel ve Örsan Kunter Öymen’in konuşmalarını genel merkezde yapılması için teklif götürdü. İki isim de teklifi kabul etti. Özel ve Öymen’in açıklamaları için sağlanan canlı yayın frekansından sosyal medyada üzerinden yapılan yayına kadar her şey CHP basın birimi tarafından karşılandı. CHP yönetiminin bu hamle ile kurultay sürecini tasarlamaya başladığı ifade edildi. CHP liderinin nihai hedefinin ise kurultaydaki muhalif delegelerin bölünmesini sağlayarak, tekrar seçilmek.


ÖN ALICI HAMLELERİ SIKLAŞTIRDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kasımda yapılması beklenen büyük kurultay öncesinde rakiplerine karşı ön alıcı hamlelerini sıklaştırdı. Kılıçdaroğlu’nun, rakiplerine sağladığı ve sağlayacağı bazı imkanlarla liderlik koltuğunu elinde tutması öngörüldü. Özel ve Öymen’in adaylıklarını, CHP Genel Merkezi’nde duyurdu. İki isime de CHP yönetiminin, ‘gelin adaylıklarınızı genel merkezde duyurun’ teklifinde bulunduğu öğrenildi. Bu teklifi kabul eden Özel ve Öymen’in adaylık açıklamaları, CHP’nin resmi sosyal medya hesaplarında canlı yayınlandı. Adaylık konuşmalarının canlı yayın frekansları da genel merkez tarafından sağlandı. İki isim de adaylıklarını CHP Genel Merkezi’ndeki basın toplantısı salonunda açıkladı. Özel ve Öymen’in konuşmaları partinin resmi sosyal medya hesaplarına yüklendi.


CİHANER DE KONUŞABİLİR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Yeni Şafak’a aday olmak isteyen herkese bu imkanı sunacaklarını söyledi. Erdem, adaylık için adı geçen İlhan Cihaner’in de isterse genel merkezde konuşabileceğini vurguladı.


HEDEF MUHALİFLERİN SAYISINI ARTIRMAK

TBMM kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun bu hamle ile kongreyi dizayn etmeye başladığı ifade edildi. Kılıçdaroğlu’nun hedefinin yarışa girecek aday sayısının artmasıyla birlikte muhalif delegelerin bölünüp tekrar seçilmek olduğu belirtildi. Yine Kılıçdaroğlu’nun hedefleri arasında kendisine rakip sayısını artırıp muhalif kesimi itibarsızlaştırmak olduğu konuşuluyor.


#politika
#CHP
#Kılıçdaroğlu
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